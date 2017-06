22.06.2017

von Gerrit Bartels Drucken

Depeche Mode im Berliner Olympiastadion : Die Revolution kann warten

von Gerrit Bartels

Bild vergößern Depeche Mode mit Sänger Dave Gahan begeisterten am Donnerstag im ausverkauften Olympiastadion. Foto: Davids/Darmer

Depeche Mode spielten im ausverkauften Berliner Olympiastadion. Die Fans wurden vom Regen leider nicht verschont. Doch glücklich waren sie trotzdem.

Man würde schon gern einmal Mäuschen spielen, wenn eine Band wie Depeche Mode, eine Band, die seit einer Ewigkeit dabei ist, genauer: seit 1981, als ihre Debütsingle "Dreaming of Me" erschien, wenn also so eine Band ihre jeweils aktuelle Tour plant und welche Songs sie zu spielen gedenkt.

Klar, in diesem Jahr haben Depeche Mode ihr inzwischen 14. Album "Spirit" veröffentlicht, und so spielen sie an diesem leider nur anfangs regenfreien Donnerstagabend im ausverkauften Olympiastadion auch fünf Songs davon, die besten, einprägsamsten, treibendsten und bohrendsten: "Where's the Revolution" etwa, das wirklich tolle Album- und jetzt auch Konzerteröffnungsstück "Going Backwards" oder das zarte "So Much Love".

Aber von "Delta Machine", dem Album, mit dem die Band vor vier Jahren an selber Stelle aufschlug, ist kein einziger Song dabei. Warum nicht? Ist es das Eingeständnis, dass dieses Album missglückt ist? Kein wirklicher Hit darauf ist? Egal. Schließlich sind Depeche-Mode-Konzerte immer auch Best-Of-Konzerte, werden von einer Band, die seit fast vierzig Jahren Popmusik produziert, die Hits erwartet: zum Beispiel wirklich wunderbare, melancholisch-weltzugewandte Songs wie "Enjoy The Silence" von 1990, wie "Never Let Me Down Again" von 1987, die das Konzert vor dem Zugabenblock umjubelt beschließen.

Ein Meilenstein ist das neue Album nicht, die Songs fügen sich gut in das schöne Set, und als Gahan, Gore, Fletcher und Co dann als eine Zugabe Bowies "Heroes" spielen, ist sowieso alles gut, ist die Popfamilie komplett und tief in Zeiten und Räumen des Pops verschwunden. Und dies zuletzt alles bei Regen und Wetterleuchten, aber alle singen mit, sehr gemeinschaftlich, sehr schön, wenngleich nass.

Mit "Personal Jesus", ihrem zackigsten Evergreen, holen Depeche Mode ihre glücklichen und treuen Fans am Ende wieder zurück, böse, bohrend, basspumpend - und alle wissen: Das mit der Revolution kann warten, die braucht es insbesondere bei Depeche-Mode-Konzerten nun gar nicht.