22.06.2017

Berliner Wetter : Nur geringe Sturmschäden in Berlin und Brandenburg

2 Bild vergößern Schneller Schauer. Kurz und kräftig war das Unwetter-Gastspiel am Donnerstagnachmittag in Berlin. Wer konnte, suchte Schutz – so wie diese jungen Frauen am Checkpoint Charlie. Foto: Kay Nietfeld/dpa

Nur die Ausläufer der über Norddeutschland tobenden Stürme erreichten Brandenburg und Berlin. Die Schäden hielten sich daher in Grenzen. Für die Nacht wurde eine weitere Gewitterfront erwartet.

Berlin und Brandenburg haben noch einmal Glück gehabt. Nur vergleichsweise schwache Ausläufer der am Donnerstag über Norddeutschland tobenden Unwetter haben die Hauptstadt und ihr Umland noch erreicht. Es gab am frühen Nachmittag kurze heftige Regenfälle, auch Sturmböen, aber die Schäden hielten sich in Grenzen. Danach klarte der Himmel wieder auf, sogar die auf 18 bis 20 Grad gesunkenen Temperaturen stiegen wieder, und es sollte trocken bleiben. Erst für die zweite Nachthälfte erwarteten die Meteorologen des Wetterdienstes Meteogroup ein weiteres Sturmband aus Nordwesten mit zum Teil orkanartigen Böen.

Die Ankündigungen des Deutschen Wetterdienstes hatten dramatisch geklungen, und im Norden Deutschlands hat er leider auch Recht behalten: „Schwere Sturm- und Orkanböen mit einer Geschwindigkeit von 90 bis 120 km/h“, dazu unwetterhafte Regengüsse und „Gefahr vor großem Hagel bis fünf Zentimeter“. Nachdem die Unwetterfront über Berlin hinweggezogen war, wollte man bei Meteogroup aber nur noch von gewittrigen Schauern, allenfalls einem „Gewitterband“ sprechen, mit maximal 3,5 Litern Regen pro Quadratmeter in Staaken. In Sachsen-Anhalt dagegen waren es 20 Liter. Auch Brandenburg blieb weitgehend verschont, nur den Süden und Südwesten traf es etwas heftiger.

Trotzdem hatte die Berliner Feuerwehr gut zu tun: Um 13.58 Uhr wurde der „Ausnahmezustand Wetter“ ausgerufen, der bis 18 Uhr dauerte. Gegen 16 Uhr waren bereits 40 wetterbedingte Einsätze zu verzeichnen, am frühen Abend waren es bereits um die 200, darunter ein Baum, der auf die Gleise der U 2 zwischen Olympiastadion und Ruhleben gestürzt war, glücklicherweise auf einem Streckenabschnitt, der den abendlichen Verkehr zum Stadion – Konzert von Depeche Mode! – nicht behinderte. Ansonsten gab es bei der BVG „keine wirklichen Probleme“, wie Sprecherin Petra Reetz sagte. Bei der S-Bahn war die S 3 in Karlshorst betroffen, ein Baum lag im Gleisbett.

Auch in der Steglitzer Birkbuschstraße fiel ein Baum auf die Straße, in der Kreuzberger Möckernstraße traf es sogar einen Kleintransporter, verletzt wurde niemand – anders als in der Spandauer Gahlenstraße. Dort wurde laut Feuerwehr und Polizei auf dem Schulhof eines Gymnasiums eine Schülerin von einem Ast am Kopf getroffen und kam verletzt ins Krankenhaus. In derselben Straße kippte ein Baum auf den Gehweg.

Wenngleich Berlin also glimpflich davon kam, die Auswirkungen des Unwetters im Norden der Republik waren doch zu spüren: Der Zugverkehr von und nach Hannover und Hamburg war über Stunden unterbrochen. Und zeitweise kam es auf beiden Berliner Airports zu Unterbrechungen im Flugverkehr.