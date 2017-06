22.06.2017

Berlin-Spandau : Wasserfreunde denken an eigene Halle in Spandau

von André Görke

Bild vergößern Sieg in Hannover: die Wasserballer aus Spandau, die gar nicht in Spandau spielen. Foto: imago/Camera 4

Die Wasserballer sind Meister, spielen aber in Schöneberg. Spandaus Bürgermeister Kleebank würde Rückkehr begrüßen - aber ...

Neue Wasserball-Halle in Spandau? Der Wasserball-Meister spielt mangels Alternative in Schöneberg. Der Bezirksverordnete Tommy Tabor (AfD) wollte jetzt wissen, ob der Bezirk die Wasserfreunde bei der Umsetzung nach einem eigenen Schwimmbad unterstützt. Bezirkschef Helmut Kleebank (SPD) dazu: Es existiert seit zwei Jahren der Vorschlag – verfasst von „einem verdienten Vereinsmitglied“ in Abstimmung mit dem Verein -, eine Halle auf der Wiese neben dem Schwimmbad an der Gatower Straße zu bauen. "Hierzu wurden Skizzen, Pläne und grobe Kostenschätzungen beigefügt." Aber: „Dem Bezirk liegt aber bis heute kein offizieller Bauantrag des Vereins vor“, sagt Kleebank. Spandau begrüße die Idee und unterstütze sie „angemessen“ – letztendlich ist es aber eine Angelegenheit von Land und Bäderbetrieben. Denen gehört das Grundstück nämlich. Quelle: Antwort von Kleebank auf Kleine Anfrage (PDF).

