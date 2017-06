21.06.2017

Brandenburg : Krebsdiagnose bei Generalstaatsanwalt Rautenberg

Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg.

Der Brandenburger Generalstaatsanwalt Erardo C. Rautenberg ist schwer erkrankt. Am Dienstag wurde er operiert.

Potsdam/Brandenburg/Havel - Erardo C. Rautenberg, Brandenburger Generalstaatsanwalt und SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 60 für die Bundestagswahl, ist laut einem Bericht der Märkischen Allgemeinen Zeitung schwer erkrankt. Am Freitag soll bei ihm ein Tumor diagnostiziert worden sein, am Dienstag wurde der 64-jährige Rautenberg nach MAZ-Informationen operiert. Die OP sei erfolgreich verlaufen, sagte seine Frau der MAZ.

Ein Parteisprecher bestätigte den PNN den Bericht. Ob er noch als Direktkandidat zur Bundestagswahl antreten und wie er den Wahlkampf fortsetzen wird, ist derzeit noch unklar.

Rautenberg ist seit 1996 Generalstaatsanwalt in Brandenburg, dienstältester in Deutschland. Im Januar entschied er sich, für seine Heimatstadt Brandenburg/Havel im Bundestagswahlkampf anzutreten. Damit trat er die Nachfolge von Frank-Walter Steinmeier im Wahlkreis 60 an.