21.06.2017

von Klaus Kurpjuweit

Weiterbetrieb von Flughafen Tegel : CDU und Ryanair positionieren sich zu TXL

Bild vergößern Nach der Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER soll der Flughafen Tegel geschlossen werden. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Laut einem Gutachten ist es möglich, den Schließungsbeschluss für den Flughafen Tegel aufzuheben. Der Generalsekretär der Berliner CDU könnte sich auch mit einem vorübergehenden Weiterbetrieb anfreunden.

Kurswechsel: Der Flughafen Tegel muss nach Ansicht des CDU-Generalsekretärs Stefan Evers nicht zwangsläufig „ewig“ in Betreib bleiben. Evers, ein Anhänger des Offenhaltens, kann sich auch vorstellen, „nur“ einige Jahre weiterzufliegen – bis es in Schönefeld ausreichende Kapazitäten gebe. Mitglieder der CDU können noch bis zum 30. Juni abstimmen, ob ihre Partei den Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel politisch unterstützen solle.

Aufwind bekommen die Befürworter des Weiterfliegens durch ein Gutachten, das der Billigflieger Ryanair nach Gesprächen mit CDU-Vertretern in Auftrag gegeben hatte. Auch Ryanair hat sich mehrfach für einen Weiterbetrieb in Tegel ausgesprochen. Und nach Ansicht der Berliner Gutachter von Frontier Economics ist es rechtlich möglich, den Schließungsbeschluss für den innerstädtischen Flughafen aufzuheben. Sie bestätigen damit eine Expertise des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, der zu einem ähnlichen Schluss gekommen war.

Die Aufhebung des Schließungsbeschluss würde aber zu einem aufwändigen Verfahren führen. Sollte auch die Raumordnung geändert werden müssen, die nur einen Single-Flughafen in Schönefeld vorsieht, könnten mehrere Jahre erforderlich sein. Die Gutachter begründen ihr Eintreten für den Weiterbetrieb zudem mit der ihrer Ansicht nach nicht ausreichenden Kapazität im Berliner Flugverkehr. Sie rechnen im Jahr 2030 mit 56 Millionen Passagieren. Der BER ist für 45 Millionen Fluggäste geplant worden.

Sollte Tegel in Betrieb bleiben, müsste auch am BER neu gerechnet werden. Air-Berlin, einst als Hauptmieter mit einem Drehkreuz vorgesehen, würde dann in Tegel bleiben wollen. „Wenn Tegel offen bleibt, kann man aus dem BER ein Museum machen. Wir werden dann mit Air Berlin in Tegel bleiben“, sagte der Chef der angeschlagenen Fluggesellschaft, Thomas Winkelmannjetzt der Wochenzeitung „Die Zeit“.

