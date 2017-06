21.06.2017

von Alexander Fröhlich Drucken

Bundesweite Studie : Brandenburg ist vielen Westdeutschen kaum bekannt

von Alexander Fröhlich

Bild vergößern Zwar ist Sanssouci vielen Bundesbürgern ein Begriff, aber dass es in Brandenburg liegt, wissen die wenigsten. Foto: B. Settnik/dpa

Viele Deutsche kennen sich mit Brandenburg nicht gut aus, zeigt eine bundesweite Studie. Das Bundesland verschmelze in der Wahrnehmung oft mit anderen ostdeutschen Bundesländern oder werde von Berlin überstrahlt.

Potsdam - Wenig präsent, geringes Profil: Das Land Brandenburg wird in Deutschland kaum wahrgenommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite Studie im Auftrag der Landesregierung. Zwar sind einige touristische Leuchttürme wie der Spreewald, Potsdam, Schloss Sanssouci oder die Filmstudios selbst in den alten Bundesländern durchaus bekannt. Dass all das in Brandenburg liegt, wissen die wenigsten. So kennen laut der repräsentativen Umfrage 83 Prozent der Westdeutschen zwar Potsdam, aber nur 55 Prozent wissen, dass die Landeshauptstadt zu Brandenburg gehört.

Ähnlich ist das Verhältnis beim Spreewald mit 78 zu 38 Prozent, beim Schloss Sanssouci mit 70 zu 39 Prozent oder bei den „Event-Orten“ wie Filmpark Babelsberg 63 zu 28 Prozent oder Tropical Island mit 41 zu 18 Prozent. „Aus fernerer Westsicht“ laufe Brandenburg Gefahr, „indifferent als Osten wahrgenommen zu werden, mehr aber noch in der Wahrnehmung mit zu verschmelzen“ oder „von Berlin überblendet zu werden“. Nur 26 Prozent der Bundesbürger sind laut der Studie des Bochumer Kommunikationsinstituts com.X sogenannte „Brandenburg-Kenner“. Nur über Sachsen-Anhalt (22 Prozent) und das Saarland (19 Prozent) wissen die Deutsch noch weniger. Damit landet Brandenburg auch unter den Ost-Ländern am Ende des Ranking.

Brandenburg beim Sympathie-Ranking deutschlandweit abgeschlagen

Spitzenreiter sind Bayern (66), Berlin (64) und Hamburg (61). In den neuen Bundesländern gibt sind 54 Prozent der Bürger „Brandenburg-Kenner, nur Sachsen-Anhalt ist mit 50 Prozent weniger bekannt. Da wundert es nicht, dass Brandenburg beim Sympathie-Ranking mit der Schulnote 2,7 deutschlandweit abgeschlagen ist und nur im Osten mehr Zugeneigte findet.

Und wofür ist Brandenburg bekannt, was wird an der Mark geschätzt? Jedenfalls nicht für die Infrastruktur, gutes Internet, Berufsperspektiven, niedrige Lebenskosten oder das Kulturangebot. Stattdessen steht die Mark für: viel Natur und Gewässer – und die Nähe zu Berlin. Das aber, finden die Autoren der Studie, könnte für potenzielle Zuzügler entscheidend sein, besonders für Berliner. „Wenn man es kennt, würde man es vermissen“, heißt es in der Studie.

Die Hälfte der Berliner finden Brandenburg als Wohnort attraktiv

Als Zuzugsort punktet Land deshalb vor allem bei Berlinern oder in den anderen neuen Ländern. Nur 19 Prozent der Bundesbürger finden Brandenburg attraktiv, um sich hier dauerhaft niederzulassen. Bei den wenigen „Brandenburg-Kennern“ sind es 37 Prozent. Bei den Spitzenreitern Schleswig-Holstein und Hamburg sind die Werte doppelt so hoch. Immerhin die Hälfte der Berliner findet Brandenburg für einen Zuzug attraktiv und auch bei Studenten in den alten Ländern kommt Brandenburg als Wohnort eher in Frage.

Ähnlich verhält es sich mit der Beliebtheit als Urlaubsziel: Für Reisen landet Brandenburg im Ländervergleich im Mittelfeld. Immerhin 60 Prozent der Bundesbürger finden das Land attraktiv für Reisen. Berliner (88 Prozent) sowie Ostdeutsche finden die Mark als Reiseziel interessanter als Westdeutsche (55 Prozent). Und: Wer älter, besser gebildet und mehr verdient, reist gern nach Brandenburg.

Brandenburger gelten als bodenständig, aber wenig fortschrittlich

Brandenburger haben dennoch ein blasses Image: Sie gelten vor allem als bodenständig, freundlich, entspannt, verlässlich und aufrichtig. Seltener gelten sie als tolerant, fortschrittlich, spannend und optimistisch. Die Brandenburger bewerteten sich selbst immer am besten – aber auch das eher zurückhaltend, bodenständig eben. Einzige Ausnahme: Befragte aus dem Rest Deutschlands finden die Märker freundlicher, als diese sich selbst finden.

Bleibt dem Land und den Brandenburg doch nur Berlin. „Nicht jeder liebt es, aber fast jeder braucht es“, schreiben die Forscher. Die enge Verbindung sehen in beiden Ländern bis zu zwei Viertel der Bürger. Doch Berliner geben den Nachbarn auf der Willkommensskale für Zuzügler nur eine Schulnote 3, selbst die Brandenburger geben sich selbst nur eine 2,6. „Mentalitätsmäßig passt man nicht so recht zusammen“, heißt es in der Studie. Das sagt auch, wer aus Berlin raus ins Grüne zieht: Bei ihnen will sich das „Brandenburg-Gefühl“ nicht recht einstellen. Am ehesten kommen die Berliner im Nordgürtel von der Prignitz über Oberhavel bis nach Barnim und Uckermark an, im wachsenden südwestlichen Speckgürtel vom Havelland über Mittelmark und Teltow-Fläming will sich das „Brandenburg-Gefühl“ bei den Zugezogenen am wenigsten einstellen.

Berlin und Brandenburg scheinen zu verschmelzen

Doch aus der Fernsicht verschwimmen die Grenzen: Wer im Westen der Republik lebt, für den sind Berlin und Brandenburg fast ein und dasselbe Land. Selbst wer nach Berlin reist und dafür durch Brandenburg muss, für den ist Berlin „die Brücke“ für einen Abstecher in die Mark, die man als Berlin-Gast „mitnimmt“. Auch für den Tourismus ist die Mark auf die Hauptstadt angewiesen – „für die Aufmerksamkeit, das Ansehen und den realen Besuch“, schreiben die Autoren.

Immerhin schneidet Brandenburg vor allem dank Berlin auch beim Imageranking leicht besser ab als die anderen Ost-Länder, ebenso wegen der Kultur- und Urlaubsangebote, für andere Ostdeutsche wegen der Kindergärten, also dem Spitzenplatz bei der Betreuungsquote. Immerhin, das Image als Hotspot von Rechtsextremen und Neonazis im Osten wird Brandenburg langsam los. Die anderen neuen Länder schneiden schlechter ab.

Das Institut hat zwischen Februar und Juni 1613 Menschen in Deutschland befragt und zugleich 200 Meinungs- und Unternehmensführer befragt. Vertreter Brandenburger Unternehmen bewerten die Mark meist besser als jene aus anderen Ländern. Heimische Unternehmen sind jedenfalls weitgehend zufrieden. Was alle eint: Für sie punktet die Mark mit Natur, Wasser und am meisten mit Berlin. Alle Meinungsführer und Unternehmen außerhalb Brandenburgs finden aber auch, bei der Internetanbindung und bei der moderner Wirtschaft mit Anbindung an innovative Hochschulstandorte muss das Land nachlegen.

BER kratzt am Berliner Image

Immerhin: Der Pannen-Flughafen BER in Schönefeld und die Lausitzer Braunkohle spielten für die Befragten keine Rolle. Das färbt zumindest nicht auf Brandenburg ab, der Flughafen kratzt also am Berliner Image