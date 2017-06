20.06.2017

Sexueller Missbrauch : „Fall Lisa“ führt zu Bewährungsstrafe

Demonstranten vor dem Kanzleramt - der "Fall Lisa" sorgte Anfang 2016 für große Aufregung.

Mit einer erfundenen Vergewaltigung sorgte eine 13-jährige Russlanddeutsche für Aufregung. Nun wurde ein Bekannter des Mädchens wegen Kindesmissbrauchs verurteilt.

Der Angeklagte im weißen Hemd duckte sich hinter seinem Anwalt. An der Hand des Verteidigers huschte Ismet S. in den Gerichtsaal – vorbei an den Kameras, wortlos. Mit dem Prozess gegen den 24-jährigen erreichte der „Fall Lisa“ am Dienstag das Amtsgericht.

Das russlanddeutsche Mädchen aus Marzahn hatte als 13-Jährige eine Vergewaltigung durch „Südländer“ erfunden. Die Geschichte schlug Wellen. Am Ende war S., ein Bekannter der Schülerin, wegen sexuellen Handlungen mit ihr einige Wochen vor der Lüge unter Verdacht geraten.

Vorwurf: Missbrauch und Kinderpornografie

Gedränge im stickigen Gerichtsflur. Doch die Öffentlichkeit musste vor dem Saal warten. Zum Schutz der inzwischen 15-Jährigen lief die Verhandlung hinter verschlossenen Türen. Nach rund drei Stunden hieß es, Ismet S. habe einvernehmlichen Sex mit der 13-Jährigen gestanden. Wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes und Herstellung von Kinderpornografie erhielt er ein Jahr und neun Monate Haft auf Bewährung. Außerdem soll er als Auflage 3000 Euro an den Schadensfonds – ein Instrument des Täter-Opfer-Ausgleichs – zahlen.

Das Mädchen, das als Lisa bekannt wurde, war Nebenklägerin im Prozess. Doch sie musste nicht im Saal erscheinen, ihr blieb eine Aussage erspart. Ismet S. aus Kreuzberg soll die Schülerin schon seit Ende 2014 kennen. In der Anklage wurde ihm ein sexueller Kontakt vorgeworfen, den er mit seinem Handy auch gefilmt habe. Weil die Schülerin jünger als 14 Jahre war, macht sich ein Erwachsener auch bei einvernehmlichem Sex strafbar.

"Fall Lisa" bekam internationale Beachtung

Lisa war am 11. Januar 2016 auf dem Weg zur Schule verschwunden. Ihre Eltern meldeten sie als vermisst. Als sie mehr als 30 Stunden später wieder unversehrt auftauchte, tischte sie ihrer Familie als Ausrede die Geschichte einer Vergewaltigung auf.

Die falschen Behauptungen verbreiteten sich schnell im Netz. Der „Fall Lisa“ löste eine Welle der Entrüstung in sozialen Medien und in russischen Nachrichtensendern aus. Sogar der russische Außenminister Sergej Lawrow mischte sich ein und warf der Berliner Polizei Vertuschung vor. Hunderte Russlanddeutsche zogen vor das Kanzleramt, rechte Gruppen nutzten den Fall für Hetze gegen Flüchtlinge.

Tatsächlich hatte sich Lisa bei einem 19-jährigen Bekannten versteckt – sie habe sich wegen Schulproblemen nicht nach Hause getraut, hieß es. Nach und nach rückte sie von der Lüge ab. S. war nach Auswertung von Handy-Daten unter Verdacht geraten. Auch Staatsanwalt und Verteidiger hatten auf eine Bewährungsstrafe für den geständigen und nicht vorbestraften Auszubildenden plädiert.