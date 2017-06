20.06.2017

von Alexander Fröhlich Drucken

Brandenburg : Polizei-Gewerkschaft lehnt rot-roten Kompromiss für Beamtenbesoldung ab

von Alexander Fröhlich

Bild vergößern Mit symbolischen Pfandsiegeln hat die Gewerkschaft der Polizei Anfang Juni an der Pforte der Brandenburger Staatskanzlei in Potsdam eine Nachzahlung der Mindestbesoldung gefordert. Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Ein Jahrzehnt lang zahlte Brandenburg den Beamten zu wenig Sold. Nun legt die Landesregierung ein besseres Angebot als bislang vor - mit Gesamtkosten von 230 Millionen Euro. Kommt jetzt die Einigung? Die Gewerkschaften sind gespalten.

Potsdam - Brandenburgs rot-rote Regierungskoalition will den Streit mit den Gewerkschaften um den Ausgleich für verfassungswidrigen Sold mit einem Kompromissvorschlag lösen. In der Verhandlungsrunde am Dienstagmorgen im Landtag haben Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Finanzminister Christian Görke (Linke) und die beiden rot-roten Fraktionsführer Mike Bischoff und Ralf Christoffers ein deutlich bessere Angebot als bislang unterbreitet. Man sei finanziell bis an die Grenzen des Machbaren gegangen.

Die Gewerkschaften hätten das Angebot positiv angenommen, hieß es aus der Koalition. Allerdings wies die Gewerkschaft der Polizei (GdP) das Angebot als unzureichend zurück. Die Lehrergewerkschaft GEW dagegen begrüßte das Angebot von Rot-Rot als "längst überfälligen Schritt". Am Donnerstag soll der Haushaltsausschuss des Landtags über die Änderungen im Besoldungsgesetz beraten. Sollte die rot-rote Koalition bei ihrem Angebot bleiben, ist eine neue Klagewelle von Polizeibeamten nicht auzuschließen.

Das Gesamtpaket sieht Kosten von 230 Millionen Euro für die Jahre 2017 bis 2020 vor. Im laufenden Haushalt sind dafür Kosten von 110 Millionen Euro veranschlagt, für die Jahre 2019/20 dann 120 Millionen Euro. Konkret sollen die rund 34.000 Beamten des Landes von 2017 bis 2020 pro Jahr 0,5 Prozent mehr Sold bekommen - zusätzlich zur Übernahme des Tarifs für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von 4,35 Prozent in den Jahren 2017 und 2018.

Koalition spricht vom Paradigmenwechsel nach jahrelangem Tarifpoker

Erstmals will Rot-Rot auch im Besoldungsgesetz festschreiben, dass das Tarifergebnis für 2019/20 automatisch auf die Beamten übertragen wird. Ihnen soll somit Sicherheit gegeben und angesichts des Wettbewerbs zwischen den Ländern um Beamte auch Verlässlichkeit signalisiert werden. Damit komme man ebenfalls einer Forderung der Gewerkschaften nach, hieß es. In der Koalition ist von einem Paradigmenwechsel nach jahrelangem Tarif-Poker die Rede.

Auch bei der besonders von der GdP geforderten Einmalzahlung von 3000 Euro für alle Beamten gibt es zunächst einen Kompromissvorschlag. Ursprünglich sollten nur 300 Beamte den entgangenen Sold aus den Jahren 2004 bis 2014 bekommen, die dagegen geklagt hatten. Die Landesregierung räumte nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu Regelungen in Sachsen und Sachsen-Anhalt bereits ein, dass der Brandenburger Sold über ein Jahrzehnt verfassungswidrig und zu niedrig war. Nach dem bisherigen Gesetzesentwurf sollten die übrigen Beamten im Land leer ausgehen, Gewerkschaften und Berufsverbände warnten vor schweren Folgen für den Betriebs- und Rechtsfrieden in der Beamtenschaft.

Konkurrenz zwischen den Ländern um Beamte

Rot-Rot bietet den Beamten nun die Zahlung von 2000 Euro an. Allerdings besteht die Gewerkschaft der Polizei auf den Ausgleichszuschlag von 3000 Euro. Der Grund: Der Druck der Basis sei groß, die Marke von 3000 Euro selbst für die Beamten die unterste Grenze. Denn eigentlich beträgt der Verlust durch die verfassungswidrige Besoldung im Einzelfall laut GdP zwischen 3800 und 10000 Euro.

Die 2000 Euro, so sah es der Kompromissvorschlag vor, sollen bis 2020 gestaffelt ausgezahlt werden, damit die Beamten steuerrechtlich den größtmöglichen Vorteil haben. Statt als Ausgleichszuschlag für verfassungswidrigen Sold bezeichnet Rot-Rot die Zahlung nun als Attraktivitätszuschlag. Auch hier ist der Hintergrund der Wettbewerb der Länder um Fachkräfte in der Beamtenschaft bei Polizei, Justiz und Lehrern.

Ein Beispiel: Sachsen darf jetzt ausgebildete Lehrer aus Bayern, die in dem Freistaat keine Stelle bekommen, direkt mit einer Sachsen-Pauschale von 600 Euro zusätzlich zum Gehalt anwerben. Auch in Brandenburg steuert die Landesregierung - wie berichtet - nach: 6700 Oberschullehrer - also Lehrkräfte in der Sekundarstufe I - sollen ab September höher eingestuft werden. Sie steigen von Besoldungsgruppe A12 auf A13 auf. Damit bekommen diese Lehrer monatlich 400 Euro mehr.

GEW-Landeschef Günther Fuchs sagte zwar: "Wir sind einen bedeutenden Schritt vorwärts gekommen und sind gespannt, ob das neue Besoldungsgesetz auch die Zustimmung der Landtagsfraktionen findet." Aber Fuchs stellte auch neue Forderungen auf. Die höhere Eingruppierung auf Soldstufe A13 müsse in absehbarer Zeit für alle Lehrkräfte an allen Schulformen gelten.

"Wir müssen den Lehrerberuf in Brandenburg attraktiver machen, denn wir stehen in einem brutalen Wettbewerb mit anderen, reicheren Bundesländern", sagte Fuchs. "Bis zum Jahr 2024 müssen allein 10 000 Pädagogen, die in Pension gehen, ersetzt werden." Die Gewerkschaft will im Juli weitere Verhandlungen mit dem Land aufnehmen, um die Arbeitsbedingungen für Lehrer zu verbessern. (Mit dpa)