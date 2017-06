Terroranschlag am Breitscheidplatz : Mahnmal soll zum ersten Jahrestag fertig sein

Bild vergößern So sieht der Ort des Gedenkens derzeit noch aus. Foto: Sidney Gennies

Zum ersten Jahrestag soll am Breitscheidplatz ein "gestalterisches Gedenkzeichen" zum Terroranschlag stehen.

Zum ersten Jahrestag des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz soll nach den Plänen des Senats ein Mahnmal an die Opfer erinnern. Es werde keine Gedenktafel, sondern „ein gestalterisches Gedenkzeichen“ geben, sagte Senatssprecherin Claudia Sünder der in Berlin erscheinenden „tageszeitung“ (Montag).

Hinterbliebene werden einbezogen

Wie das Mahnmal aussehen könnte, damit beschäftige sich eine Arbeitsgruppe unter Federführung der Senatskanzlei. Beteiligt seien daran zudem der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf und Vertreter der Kirche sowie „Persönlichkeiten aus dem Gedenkkontext“, so Senatssprecherin Sünder gegenüber der „taz“. Auch die Angehörigen der Opfer würden bei der Konzeption einbezogen: „Wir sind im Austausch mit den Hinterbliebenen zu dem Gedenkformat“, sagte Sünder.

Vor genau sechs Monaten, am 19. Dezember 2016, war der Tunesier Anis Amri mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gerast. Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, mehr als 50 wurden zum Teil schwer verletzt. (epd)