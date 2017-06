17.06.2017

„Arbeitsteilige Täterschaft“

Verdienstkreuze für den Mord an sowjetischen Kriegsgefangener, Comic-Richtlinien für ausländische Freiwillige der Waffen-SS: Die KZ-Gedenkstätte Sachsenhausen zeigt ihre dritte Täter-Ausstellung

Oranienburg - „Wir werden hier derart verwöhnt, dass wir schließlich gar nicht wieder nach Hause wollen.“ So hat der SS-Wachmann Hans Lau im November 1939 das KZ Sachsenhausen in einem Brief an seine Ehefrau beschrieben. Film- und Sportveranstaltungen für die Täter, „Kameradschaftsabende“ im SS-Casino und gemeinsame Freizeit standen dort auf dem Programm. Über Alltag und Verbrechen der Lager-SS informiert die Gedenkstätte Sachsenhausen ab Sonntag mit der neuen Ausstellung „Arbeitsteilige Täterschaft“. Im Mittelpunkt stehen die Organisationsstruktur der Lager-SS, ausgewählte Biografien der Täter und der juristische Umgang mit den NS-Verbrechern nach 1945. Im weitgehend original erhaltenen ehemaligen Kommandantenhaus wird das Zusammenwirken der Abteilungen des Kommandanturstabes und der KZ-Wachmannschaft bei ihren Verbrechen dargestellt.

Die Politische Abteilung organisierte und überwachte auch den Betrieb der Krematorien und gefälschte Dokumente, um Mordaktionen zu verschleiern. Die Verwaltung war für Unterbringung und Verpflegung der Häftlinge zuständig, verantwortete damit auch deren Mangelernährung und versorgte die Täter mit Extrarationen Zigaretten, Alkohol und Verpflegung.

Die Lagerarzt-Abteilung übernahm nicht nur die medizinische Behandlung der SS-Männer, sie beteiligte sich auch maßgeblich an Krankenmorden und medizinische Experimenten an Häftlingen und wählte die Opfer für Exekutionen aus. SS-Ärzte und Sanitäter waren bei den meisten Mordaktionen anwesend, um den Tod der Opfer festzustellen.

Im KZ Sachsenhausen waren zwischen 1936 und 1945 mehr als 200 000 Menschen inhaftiert. Zehntausende wurden ermordet oder kamen auf andere Weise ums Leben. Die Häftlinge des Modell- und Schulungslagers der SS in unmittelbarer Nähe der Reichshauptstadt Berlin seien der fast unbeschränkten Herrschaft von 100 bis 250 Mitgliedern des SS-Kommandanturstabes unterworfen gewesen, heißt es bei der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Bis zu 3500 weitere SS-Männer gehörten der Totenkopfstandarte Brandenburg an.

In der neuen rund 170 Quadratmeter großen Ausstellung werden 270 Fotos und 190 Dokumente präsentiert, darunter Pläne, Zeichnungen und andere Objekte. Zu den Exponaten gehören auch zwei umfangreiche Fotoalben eines zeitweise in Sachsenhausen eingesetzten SS-Mannes. Am Beispiel von zwei Massenmordaktionen im KZ Sachsenhausen, der Erschießung von mehr als 10 000 sowjetischen Kriegsgefangenen 1941 und den sogenannten „Endphaseverbrechen“ ab Januar 1945, wird das Zusammenwirken der beteiligten SS-Instanzen dargestellt. An zwölf Medienstationen werden zusätzliche Informationen zu Biografien der SS-Täter und zur juristischen Aufarbeitung nach 1945 vermittelt.

Mit der neuen Ausstellung informiert die Gedenkstätte künftig mit drei Dokumentationen über die Täter der NS-Verbrechen im KZ Sachsenhausen. Die beiden anderen Ausstellungen sind im Turm A am Lagereingang und in der ehemaligen KZ-Verwaltungszentrale untergebracht.

Von den Tätern wurden nach 1945 nur wenige in Strafprozessen verurteilt. Einer von ihnen war Gustav Wegner, der in Sachsenhausen unter anderem Hinrichtungskommandos befehligte. Ein sowjetisches Militärtribunal verurteilte ihn 1946 zu 25 Jahren Arbeitslager. 1971 wurde er in die Bundesrepublik entlassen und bekam dort eine hohe Entschädigung als „Opfer des Kommunismus“. Y. Jennerjahn (epd)

Die Ausstellung „Arbeitsteilige Täterschaft“ wird am Sonntag um 14 Uhr eröffnet und ist täglich von 8.30 bis 18 Uhr, ab 15. Oktober bis 16.30 Uhr, zu sehen