Nach Hass Tweet : Bundestagswahl ohne brandenburgischen Landesverband der Piraten

Bild vergößern Bundestagswahl ohne die Piraten Foto: Oliver Berg/dpa

Der Potsdamer Bundestagskandidat der Piraten, Thomas Goede, äußerte sich bei Twitter positiv über den Angriff auf eine Polizistin. Der Landesverband distanziert sich von der Aussage.

Nach dem Twitter-Kommentar des Potsdamer Bundestagskandidaten der Piraten, Thomas Goede, 29, zu den lebensgefährlichen Schüssen auf eine Münchner Polizistin hat der brandenburgische Landesverband die Teilnahme an der Bundestagswahl abgesagt. In dem Tweet hatte der Politiker sich positiv über den Angriff auf die Polizistin geäußert („So ein Tag, so wunderschön wie heute. Weg mit dem Bullendreck. Ich mach mal den Champus auf #ACAB“)

Der Landesverband teilte am Donnerstag mit: Es gelte, ein Zeichen zu setzen, dass sich die Partei „deutlich von den Äußerungen eines Listenkandidaten“ distanziere. „Menschenverachtende Bemerkungen müssen Konsequenzen haben, auch wenn sie schmerzhaft sind.“ Der Staatsschutz hat inzwischen strafrechtliche Ermittlungen gegen den Verfasser des Tweets eingeleitet. Bei der Polizei sind neun Strafanzeigen eingegangen. (kna/tsp)