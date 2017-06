15.06.2017

von Carolina Schwarz Drucken

Mahnwache nach Unfall : Berlin trauert um Fahrradtoten

von Carolina Schwarz

Bild vergößern Radfahrer gedenken am 15.06.2017 in Berlin auf der Hermannstraße in Neukölln einem verstorbenen Radfahrer. Foto: Paul Zinken/dpa

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem saudi-arabischen Diplomaten trauerten Hunderte bei einer Mahnwache.

Mit Kerzen, Blumen und einer Schweigeminute gedachten heute Abend Berliner Radfahrer einen Fahrradtoten. Auch ein sogenanntes "Geisterrad", versehen mit dem Tag des Unfalls, wurde dort aufgestellt. Aufgerufen hatte zur Mahnwache an der Unfallstelle in der Hermannstraße der Berliner Landesverband des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC). Laut der Polizei Berlin waren 250 Radfahrer zur Mahnwache am frühen Abend gekommen.

Zwei Tage zuvor, am Dienstagabend, spielte sich der schlimme Unfall an der Hermannstraße ab. Ein saudi-arabischer Diplomat stand mit einem Porsche Cayenne im absoluten Halteverbot. Er öffnete die Autotür und ein vorbeifahrender Radler konnte nicht rechtzeitig bremsen. Bei der Kollision erlitt der Radfahrer schwere Verletzung. Später erlag er seinen Kopfverletzungen im Krankenhaus.

Bei dem 55-Jährigen handelt es sich um den zweiten Fahrradtoten in Berlin dieses Jahr. Zu schweren Unfällen mit Fahrradfahrern kommt es in Berlin immer wieder. Heute wurde wieder eine Frau von einem Mercedes erfasst und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.