16.06.2017

von Steffi Pyanoe

Wochenendtipps für Potsdam und Brandenburg : Romantik, wilde Tiere und scharfe Schützen

Bild vergößern Sänger und Sängerinnen der Leipziger Musikhochschule musizieren vor dem Schloss Caputh am Samstag. Foto: A. Klaer

Noch nichts vor am Wochenende? Die PNN zeigen, was in Potsdam und der Region los ist.

Kinder singen vom Frieden. Der Große Kinderchor der Städtischen Musikschule „Johann Sebastian Bach“, etwa 50 Sänger und Sängerinnen, ist am Samstag in der Oberlinkirche in der Rudolf-Breitscheid-Straße 24 zu Gast. Das Konzert beginnt um 17 Uhr, der Eintritt ist frei. Das Programm heißt „Der einfache Frieden“, Lieder zur Verbundenheit der Völker der Welt.

Kaffee und Konfitüre. In Potsdam-West wird am Sonntag gemeinsam gefrühstückt – beim Stadtteilfrühstück ab 11 Uhr auf dem Rudolf-Tschäpe-Platz unter der wunderschönen Blutbuche. Das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West spendiert 250 Brötchen, alles andere bringen die Teilnehmer selber mit. Auch Livemusik zur kulturellen Begleitung ist willkommen.

Tanztee mit Heino. Auch wenn es nicht der echte Heino ist, sondern nur ein Double mit Sonnenbrille, verspricht der Tanztee spezial in der Paretzer Scheune Geselligkeit für alle Fans der gepflegten Volksmusik. Nach „Heino“ legt DJ Schmucki auf. Es gibt Kaffee und Kuchen und kühle Getränke – am Samstag von 15 bis 19 Uhr in der Paretzer Scheune, Werderdammstraße 1b, in 14669 Ketzin/Havel. Der Eintritt zur Heino-Sause beträgt 3 Euro.

Balla Balla. Wem das zu viel Harmonie ist, der kann am Samstag um 16 Uhr in Wandlitz die Sau rauslassen und unter professioneller Aufsicht und Anleitung auf dem Schießplatz verschiedene Lang- und Kurzwaffen, von Schrotflinte bis Revolver oder Jagdgewehr, sowie unterschiedliche Munitions- und Kaliberarten ausprobieren. Es wird scharf geschossen, einen Waffenschein braucht man dafür aber nicht. Waffen und Munition werden gestellt, Gehörschutz ebenfalls, gute Schuhe sollte jeder selber mitbringen. Die Preise für verschiedene buchbare Pakete beginnen bei 80 Euro pro Person. Anmeldung, weitere Termine und Informationen >>

Feiern mit Havelkönigin. Beim Havelfest in der Stadt Brandenburg gibt es Drachenbootrennen, Bühnenprogramm, Familienbespaßung und Samstagabend ein Konzert der Hot Banditoz und Feuerwerk. Außerdem wird die Havelkönigin gekrönt. Am Sonntag werden beim Entenrennen 5000 davon in die Havel gelassen, Livemusik gibt es von Gregor Meyle und Paddy Kelly, abends treten die Brandenburger Symphoniker auf. Freitag ab 12 Uhr bis Sonntag 18 Uhr an der Jahrtausendbrücke in Brandenburg a. d. Havel, Hauptstraße.

Feiern mit Wisenten. In Sielmanns Naturlandschaft Döberitzer Heide leben heute auf 3600 Hektar, dem 17-fachen des Großen Tiergartens in Berlin, etwa 90 Wisente, 30 Przewalski-Wildpferde und 90 Rothirsche. Das Naturreservat ist ein außergewöhnliches Biotop, in dem Wildtiere ungestört leben dürfen. Der Mensch bleibt Zuschauer. Am Sonntag wird hier dennoch das Sommerfest der Heinz-Sielmann-Stiftung gefeiert. Von 14 bis 18 Uhr werden Führungen angeboten, Workshops, Unterhaltsames und Spielerisches, es werden Dokumentarfilme gezeigt. Anfahrt: Zur Döberitzer Heide 10 in 14641 Elstal.

Konzert am Schloss. Am Samstag von 18.30 Uhr bis 23 Uhr musizieren vor dem Schloss Caputh junge Sängerinnen und Sänger der Leipziger Musikhochschule. Im Programm stehen Arien, Duette und Ensembles von Verdi, Puccini, Mozart und Rossini. Begleitet werden sie vom Leipziger Salonorchester Felix. Adresse: Straße der Einheit 2, 14548 Caputh, Karten kosten 23 bis 29 Euro.

Konzert und Picknick. Auf der Liegewiese am Ufer im Babelsberger Park kann m an am Samstag ab 17 Uhr picknicken und Musik hören: Der Akkordeonvirtuose Ludo Mariën und das Quartett German Hornsound, vier Hornisten, spielen Arrangements von Händel bis Deep Purple. Der Eintritt kostet 15 Euro, ermäßigt 6 Euro.

+++

+++