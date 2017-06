15.06.2017

Verkehrsbehinderungen am Wochenende : Ku’damm drei Tage gesperrt

Aufgrund des Oldtimerfest "Classic Days" und dem Stadtfest "Köpenicker Sommer" sind viele Straße in Berlin am Wochenende gesperrt. Unter anderem auch der Kurfürstendamm.

Ab Freitag ist der Kurfürstendamm gesperrt, am Sonntag die halbe Stadt. In der City West findet das Oldtimerfest „Classic Days“ statt, deshalb ist der Ku’damm von Freitag bis Sonntagnacht zwischen Olivaer Platz und der Joachimsthaler Straße nicht befahrbar. Betroffen davon sind auch die BVG-Busse. Auch in der Köpenicker Altstadt wird gefeiert – dort ist „Köpenicker Sommer“.

Zu Behinderungen kommt es zudem in vielen Bezirken (Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln und Friedrichshain-Kreuzberg) wegen des Velothon-Radrennens mit 14 000 Teilnehmern. Start des Rundkurses ist am Potsdamer Platz, das Ziel ist die Straße des 17. Juni. Aufgepasst: Auch die Autobahnausfahrt Tempelhofer Damm ist am Sonntag, ab 8 Uhr, gesperrt.