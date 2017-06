13.06.2017

von Kerstin Gehrke Drucken

Prozess in Berlin : Feuerangriff auf Obdachlosen - Haupttäter zu Haft verurteilt

von Kerstin Gehrke

2 Bild vergößern Das Urteil ist gefallen - zwei Jahre und neun Monate Haft für den Haupttäter. Foto: Monika Skolimowska/dpa

Im Dezember hatten junge Männer in einem Berliner U-Bahnhof Feuer an einem Obdachlosen angezündet. Der Haupttäter bekommt nun zwei Jahre und neun Monate Haft - aber nicht wegen versuchten Mordes.

Knapp ein halbes Jahr nach der Feuerattacke gegen einen schlafenden Obdachlosen in einem U-Bahnhof ist der Haupttäter zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Entgegen der Staatsanwaltschaft hat sich aus Sicht des Berliner Landgerichts der Vorwurf des versuchten Mordes aber nicht bestätigt. Der 21-jährige Flüchtling Nour N. wurde der versuchten gefährlichen Körperverletzung schuldig gesprochen. Drei 17- und 18-Jährige erhielten wegen Beihilfe jeweils acht Monate Haft auf Bewährung. Gegen zwei weitere Angeklagte erging wegen unterlassener Hilfeleistung ein Dauerarrest von je vier Wochen.

In der Weihnachtsnacht 2016 waren die jungen Flüchtlinge aus Syrien und Libyen als Gruppe, die sich zufällig getroffen hatte, unterwegs. Auf dem U-Bahnhof Schönleinstraße war es Nour N., der ein Feuerzeug nahm und ein Taschentuch anzündete. Er legte es der Videoüberwachung zufolge dicht neben den Kopf eines Mannes, der auf einer Bank lag und fest schlief. Die Flammen drohten laut Anklage auf den 37-jährigen Maciej B. überzugreifen. Während sich die jungen Männer ihre Kapuzen überzogen und anscheinend amüsiert in die nächste Bahn sprangen, retteten andere Fahrgäste den Obdachlosen.

Die Feuerattacke sorgte bundesweit für Entsetzen. Weil die Polizei schnell Bilder der Überwachungskameras veröffentlichte, war die Flucht der Gruppe kurz. Die sechs jungen Männer, die zwischen 2014 und 2016 als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, befanden sich seitdem in Untersuchungshaft.

N. war bei der Tat stark berauscht

Während die Staatsanwaltschaft von einem versuchten Mord sowie Beihilfe dazu ausging und vier Jahre Gefängnis für den Hauptangeklagten forderte, sah der Verteidiger von Nour N. lediglich „den Versuch einer einfachen Körperverletzung“. N. habe gezündelt. „Eine völlig unmögliche Idee, es sollte ein Streich sein, es war nicht witzig“, so der Verteidiger. N. sei dabei stark berauscht gewesen, habe in Dämlichkeit ein Taschentuch in Brand gesteckt und auf die Bank gelegt. Für den Obdachlosen habe aber keine Lebensgefahr bestanden. Auf maximal zwei Jahre Haft auf Bewährung plädierte der Verteidiger.

Die mögliche Schuld der jungen Männer auf der Anklagebank wurde in den weiteren Plädoyers der Verteidiger immer geringer. „Mein Mandant hat nur geguckt, aber nichts gemacht“, hieß es für einen 17-Jährigen. Der Anwalt eines 16-Jährigen sagte: „Er guckte kurz – Neugierde gedeckt, gegafft und dann abgekehrt, weil er nichts damit zu tun haben wollte.“ Für drei 17- und 19-Jährige wurde ein Schuldspruch wegen unterlassener Hilfeleistung beantragt, für zwei weitere Freispruch.

Nach knapp sechs Monaten Untersuchungshaft waren bereits am letzten Freitag fünf der jungen Flüchtlinge auf freien Fuß gekommen. Die Richter verkündeten diesen Beschluss nach einem längeren Tauziehen und überraschend – vor wenigen Wochen hatte die Jugendstrafkammer einen ähnlichen Antrag noch abgelehnt und war im Falle der 16- bis 19-jährigen Angeklagten davon ausgegangen, dass zumindest Beihilfe zum versuchten Mord in Betracht komme.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es wird mit Rechtsmitteln gerechnet. Dann muss der Bundesgerichtshof den Fall prüfen.