NACHRICHTEN

Gerber: Kontakte nach Polen ausbauen

Potsdam - Wirtschaftsminister Albrecht Gerber (SPD) ist nach Polen gereist um für Brandenburg als Wirtschaftsstandort zu werben. Er besuche Mutterhäuser von in Brandenburg ansässigen Firmen, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag zum Auftakt der Vier-Tages-Reise mit. Kontakte sollten gepflegt und Investitionen angeregt werden. Stationen sind Warschau, Breslau und Lubsko. In Breslau nimmt Gerber an einem Innovations- und Wirtschaftsforum teil, das sich mit der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Zusammenarbeit sowie mit neuen Chancen der Kooperation in den Bereichen Mikrosystemtechnik, Optik und Sensorik beschäftigt. Begleitet wird Gerber vom Geschäftsführer des Landes-Wirtschaftsförderers WFBB, Steffen Kammradt. dpa

Kinder wollen Radler mit Messer Zigaretten abpressen

Eisenhüttenstadt - Kinder haben in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) versucht, einem 54-Jährigen mit einem Messer Zigaretten abzupressen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend an einem Kanal. Die fünfköpfige Kindergruppe fragte den Mann nach Kippen. Als dieser jedoch die Bitte verneinte, zückte eines der Kinder ein Messer und wollte auf den 54-Jährigen einstechen. Geistesgegenwärtig sprang dieser auf sein Rad und flüchtete. In der Nähe einer Tankstelle alarmierte er dann die Polizei. Wenig später griff eine Streife die Kinder im Alter zwischen acht und 13 Jahren auf. Sie wurden ihren Eltern übergeben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter räuberischer Erpressung. dpa

16-Jähriger baut Unfall – 17-Jähriger stirbt

Bernau - Ein 17-Jähriger ist in der Nähe von Bernau (Barnim) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Am Steuer des Wagens saß nach ersten Polizeiinformationen ein 16-Jähriger ohne Führerschein. Der Jugendliche sei am Dienstag auf einem Plattenweg von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Straßenbaum gekracht. Der auf der Rückbank des Autos sitzende 17-Jährige war auf der Stelle tot. Der Fahrer und eine 35 Jahre alte Frau wurden schwer verletzt in eine Spezialklinik nach Berlin-Buch gebracht. Weitere Hintergründe teilte die Polizei nicht mit. Die Kripo hat den Fall übernommen. Bereits am Sonntagabend kamen zwei Teenager bei Falkensee (Havelland) ums Leben. Sie saßen im Auto eines 20-Jährigen, der von der Fahrbahn abkam. dpa