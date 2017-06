NACHRICHTEN

Tarifverhandlungen im Einzelhandel Berlin/Potsdam – Für die 147 000 Berliner und 84 000 Brandenburger Beschäftigten im Einzelhandel beginnen am heutigen Dienstag Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft Verdi fordert einen Euro mehr pro Stunde, was einer Erhöhung des Tarifeinkommens um etwa 6,6 Prozent entspricht. Verdi-Mitglieder sollen einmalig zusätzlich 300 Euro erhalten. Zudem will die Gewerkschaft die Einkommen angleichen. Noch immer erhalte eine Verkäuferin in Brandenburg pro Jahr etwa 420 Euro (brutto) weniger als eine vergleichbare Beschäftigte in Berlin, teilte Verdi mit. In Berlin ist ein einheitliches Einkommensniveau ab 2018 vereinbart. Auszubildende sollen nach den Wünschen von Verdi um die 100 Euro pro Monat mehr erhalten. kt

Neuer Direktflug Berlin – Toronto

Berlin - Der Flugverkehr in Tegel nimmt weiter zu. Am Sonntag ist Air Canada Rouge zum ersten Mal nach Toronto geflogen. Die Verbindung wird es nun zunächst bis Anfang Oktober vier Mal in der Woche geben. Die Flugzeit beträgt planmäßig 8 Stunden und 45 Minuten. Startzeit ist um 15.15 Uhr. Eingesetzt wird eine Boeing 767. In Toronto gibt es Anschlussflüge zu anderen Städten in Kanada oder in den USA. Angeboten werden die Serviceklassen Economy und Premium Rouge, in der es zum Beispiel breitere Sitze mit mehr Beinfreiheit gibt. kt

Debatte um VBB-Fahrpreispläne

Berlin - An Plänen für einen Fahrpreis mit kilometergenauer Abrechnung im Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) wird Kritik laut. Der Sprecher des Berliner Fahrgastverbandes IGEB, Jens Wieseke, nannte diese Idee in der „Berliner Zeitung“ jetzt „hochgefährlich“. Pendlern drohten in einem solchen Tarifsystem bei langen Strecken Mehrkosten. VBB-Geschäftsführerin Susanne Henckel hatte jüngst angekündigt, den neuen „Smarttarif“ testen zu wollen. dpa

Gruppe grölt rechtsradikale Parolen

Cottbus - Eine Gruppe junger Leute ist in der Nacht zu Sonntag durch den Cottbuser Stadtteil Sandow gezogen und hat rechtsradikale Parolen gegrölt. Die Polizei kontrollierte sieben Personen zwischen 16 und 19 Jahren aus Cottbus. Zum Teil sind sie der Polizei bekannt. Jetzt ermittelt der Staatsschutz. dpa

Polarwolf-Nachwuchs im Wildpark

Baruth/Mark - Der Wildpark Johannismühle in Baruth/Mark (Teltow-Fläming) hat Polarwolf-Nachwuchs. Am Montag seien erstmals bis zu fünf Welpen auf dem Areal gesichtet worden, teilte der Park mit. Die Mutter hatte die Welpen in einer selbst gegrabenen Höhle zur Welt gebracht. Es ist bereits die zweite Nachzucht aus dem Polarwolf-Paar Anjuk und Freya. dpa