02.06.2017

von Steffi Pyanoe Drucken

Tipps fürs Wochenende in Brandenburg : Was Pfingsten in der Region los ist

Bild vergößern Beim Festumzug zum Beelitzer Spargelfest wird es wieder eine Spargelpyramide geben. Foto: Stadt Beelitz

Alles klappert, Autos, Windmühlen und Ritterrüstungen, und in der Natur gibt’s viel Musik. Wir geben Tipps für das lange Pfingst-Wochenende.

Junges Gemüse. Spargel verpflichtet – in Beelitz sowieso. In der Altstadt wird von Freitag bis Montag das jährliche Spargelfest gefeiert. Mit Spargelkönigin und Festumzug, Markt und Musik. Stargäste sind in diesem Jahr die niederländische Sängerin Loona, die Schlagersänger Michael Holm und Mary Roos sowie Costa Cordalis mit Sohn Lucas. Das genaue Programm gibt es online >>

Alte Autos. Wer statt auf Gemüse mehr auf Blech steht: Im MAFZ Erlebnispark Paaren/Glien trifft sich von Samstag bis Montag von 9 bis 18 Uhr die Oldtimerszene. Erwartet werden etwa 200 Aussteller und 5200 Privatbesitzer klassischer Fahrzeuge. Der Eintritt kostet 10 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 2 Euro. Wer mit einem Oldtimer anreist, hat freien Eintritt, Beifahrer zahlen einen ermäßigten Preis von 5 Euro. Anreise: Gartenstraße 1–3, 14621 Paaren im Glien. Mehr Infos >>

Noch mehr Blech. Im Potsdamer Volkspark campieren am Wochenende die Ritter. Es scheppern die Rüstungen und rasseln die Kettenhemden, Schwerter klirren und Gaukler und Musiker besingen die Helden. Auf dem Markt gibt’s alles, was ein Ritter und seine Entourage an Ausrüstung und Verpflegung braucht, zudem Theater, Musik und weitere Unterhaltung. Das Ritterfest findet Samstag und Sonntag von 10 bis 23 Uhr, Montag von 10 bis 20 Uhr statt. Der Eintritt kostet 7 Euro, für Kinder bis 16 Jahre 3 Euro, bis sechs Jahre ist der Eintritt frei.

Noch mehr Klappern. Pfingstmontag ist Deutscher Mühlentag, auch in und um Potsdam haben ab zehn Uhr historische Mühlen geöffnet, es klappern Mühlenflügel, Wasserräder, Mahlwerke und Siebe. Mit dabei sind die Mühle am Park Sanssouci, die Bockwindmühle Paretz und die Paltrockwindmühle Langerwisch. Ein bisschen weiter weg, aber sehr sehenswert ist die Wassermühle in 15378 Hennickendorf, Mühlenstraße, mit Hoffest undTrödelmarkt und die historische Wassermühle in 14947 Gottsdorf, An der Obermühle 12. Diese ist ein voll produzierender Betrieb mit Wasserrad und seit 1904 im Besitz der Familie Röthel. Alle beteiligten Mühlen findet man online >>

Glaubensfragen. Der Schauspieler Christian Klischat gibt den Luther – am heutigen Freitag um 19.30 Uhr auf dem Theaterschiff in der Schiffbauergasse. „Convivium Fabulosum“ heißt das Stück, in dem erst der Reformator zu Wort kommt, anschließend das Hier und Heute analysiert wird.

Rokoko in Rheinsberg. In Schloss und Schlossgarten Rheinsberg wird es am Sonntag prächtig. Von 13 bis 21.30 Uhr findet die Fête à la Rococo statt, mit Tanz, Musik und einer Exerzier-Vorführung der Soldaten – alles in historischen Kostümen. 45 Euro kostet der Eintritt, inklusive Getränk, szenischer Schlossführung und Konzert mit Musikern und Sängern der Rheinsberger Kammeroper.

Romantik in Sacrow. Die Heilandskirche im Schlosspark Sacrow, direkt am Havelufer, ist ein idyllisches Fleckchen. Hierher passt klassische Gitarrenmusik aus dem 19. Jahrhundert von Napoleon Coste, Johann Kasper Mertz, Fernando Sor und Frederico Moreno Torroba. Der Gitarrist Christian Buck aus Zürich spielt unter anderem eine achtsaitige historische Gitarre, am Sonntag um 15 Uhr, der Eintritt ist frei.

Jazz im Garten. Sie ist Jazzsängerin, er ein international bekannter Tenor. Wenn Hanna und Alessandro Rinella zusammen musizieren, dann entsteht ein Welten-Mix aus italienischen Opern und Standard Jazz, Popsongs, Broadway-Balladen und dramatisch-romantischen Arien. Am Freitag sind sie ab 18 Uhr im Berliner botanischen Garten zu Gast, Königin-Luise-Straße 6–8, der Eintritt kostet 17 Euro, ermäßigt 12 Euro.