01.06.2017

Terrorverdächtiger wieder frei

Polizei fand keine konkrete Anschlagspläne oder Verbindungen zu Terrororganisationen. Vorwürfe gegen Brandenburgs Innenminister Schröter

Polizei fand keine konkrete Anschlagspläne oder Verbindungen zu Terrororganisationen. Vorwürfe gegen Brandenburgs Innenminister Schröter

Potsdam - Bei den Ermittlungen um einen angeblich in Berlin geplanten islamistischen Selbstmordanschlag eines in Brandenburg untergebrachten Flüchtlings lässt sich der anfängliche Verdacht nicht erhärten. Die einzige zentrale Erkenntnis der Polizei lautet: Der 17-jährige Syrer hat sich in den vergangenen Monaten radikalisiert. Am Mittwoch wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei hat aber gegen Nidal A. vorsorglich ein Verfahren wegen des Anfangsverdachts auf eine schwere staatsgefährdende Gewalttat eröffnet. Aber auch am Mittwoch fanden die Ermittler der Anti-Terror-Einheit des Landeskriminalamtes (LKA) nach stundenlangen Befragungen des 17-Jährigen und anderer Bewohner der Unterkunft für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge keine Hinweise auf konkrete Anschlagspläne.

Die Staatsanwaltschaft Potsdam, in Brandenburg zentral für derartige Fälle des Staatschutzes zuständig, entschied, dass die bisherigen Erkenntnisse nicht für einen Haftbefehl ausreichen. Dafür wäre ein dringender Tatverdacht nötig – doch den fanden die Ermittler nicht. Laut Staatsanwaltschaft fanden sie auch keine Kontakte und Verbindungen zu ausländischen Terrororganisationen.

Auslöser war eine Whatsapp-Nachricht des 17-Jährigen, der in einer Unterkunft im uckermärkischen Gerswalde lebt, an seine Mutter, die sich im Libanon aufhält. Sie nahm Kontakt zu Verwandten in Berlin und Hessen auf, die die jeweiligen Polizeibehörden informierten. In der Nachricht soll sich Nidal A. verabschiedet und erklärt haben, dass er in den Dschihad ziehe. Zudem kam von den Verwandten der Hinweis, dass der Jugendliche wohl einen Selbstmordanschlag in Berlin plane.

Die Ermittler ließen die Nachricht von Sprachexperten erneut prüfen. Sie kamen nun zu dem Schluss, dass der Text mehrdeutig zu verstehen sei, ein eindeutiger Hinweis auf den Eintritt in den gewaltsamen dschihadistischen Kampf oder einen islamistischen Terroranschlag fehle. „Die Nachricht an seine Mutter ließ von Anfang an großen Interpretationsspielraum zu“, sagte ein Polizeisprecher. Das Innenministerium hingegen erklärte, auch die Familie des Syrers habe eine WhatsApp-Nachricht des 17-Jährigen als Abschiedsbrief interpretiert. Er war im Herbst 2015 laut Polizei unerlaubt nach Deutschland eingereist und ist in Brandenburg als Asylbewerber registriert. Bislang war er der Polizei nicht aufgefallen.

Einigkeit herrscht bis zum Bundesinnenministerium darüber, dass die Polizei richtig und entschieden gehandelt hat. In der Nacht zu Dienstag war Brandenburgs Anti-Terror-Einheit über den Terrorverdacht informiert worden. Dort wurde sofort der gesamte Ermittlungsapparat hochgefahren, das „große Besteck“ in die Hand genommen, wie es hieß. 130 Beamte waren im Einsatz. Am Dienstagmorgen rückte das Spezialeinsatzkommando in Gerswalde an und nahm Nidal A. zur Gefahrenabwehr vorläufig in Gewahrsam. Das ist aber nur für 24 Stunden möglich, eine längere Festnahme und Untersuchungshaft sind nur bei dringendem Verdacht möglich. Spezialisten des LKA untersuchten auch ein Tablet und ein Mobiltelefon, die im Zimmer des 17-Jährigen gefunden wurden. Sie fanden aber nichts Verdächtiges. Zwei weitere Handys sind defekt und konnten nicht mehr überprüft werden.

Die Polizei will den Syrer aber weiter auf dem Radar behalten. Nach PNN-Informationen soll er auch in einer anderen Unterkunft untergebracht werden. Er werde weiterhin Maßnahmen der Polizei zur Gefahrenabwehr geben, hieß es.

Angesichts der Umstände und vor dem Hintergrund des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin gerät nun auch Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) in Erklärungsnot. Er hatte am Dienstag bei einem Pressestatement zur Kabinettssitzung über den Fall informiert. Der Wirkung muss er sich jedenfalls bewusst gewesen sein. Über die Ticker der Nachrichtenagenturen lief unter Berufung auf Schröter zunächst als Eilmeldung: „Die brandenburgische Polizei hat in der Uckermark einen 17 Jahre alten syrischen Terrorverdächtigen festgenommen, der einen Selbstmordanschlag in Berlin geplant haben soll.“ Nach PNN-Recherchen bezog sich Schröter auf die Erstinformationen aus der Nacht. Nach dem üblichen Prozedere müsste ihm aber auch die Pressemitteilung der Polizei vorgelegen haben, die einige Minuten nach seinem Statement versendet wurde. Darin hieß es: „Anhaltspunkte für die Planung konkreter Taten konnten im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen bislang nicht erlangt werden.“ Fast wortgleich stand es in einer weiteren Erklärung von Dienstagabend. Obendrein erklärte das Bundesinnenministerium am Abend, es habe keine unmittelbare Anschlagsgefahr gegeben. Hinweise, „dass ein Anschlag unmittelbar bevorstand“, gebe es nicht. Die Meldungen nach Schröters ersten Aussagen mussten relativiert werden. Auch der Generalbundesanwalt, der informiert war, wollte den Fall nicht übernehmen.

Doch die AfD im Landtag nahm den Ball von Schröter dankbar auf und spielt ihn weiter. Sie sprach von Brandenburg als Rückzugsraum für islamistische Gefährder und „Merkels verantwortungslose Politik der offenen Grenzen“, durch die islamistische Terroristen in unbekannter Zahl ins Land gekommen seien. „Diesmal konnte die Polizei rechtzeitig zuschlagen, beim nächsten Terrorverdächtigen kommt sie vielleicht zu spät.“ Es ist ein Spiel mit der Angst.

Nach Ansicht des Innenexperten der CDU-Landtagsfraktion, Björn Lakenmacher, hätte Schröter vorsichtiger vorgehen müssen. Mit seinen Äußerungen habe er riskiert, dass die Bevölkerung aus Sorge vor einem Terroranschlag verunsichert wird, obwohl dies nach der Faktenlage nicht gedeckt sei. „Der Minister war ein bisschen drüber“, sagte Lakenmacher. Alexander Fröhlich