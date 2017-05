30.05.2017

Mehr Stellen nötig : Bezirke fordern mehr Hausmeister an den Schulen

Bild vergößern Die Hufeland-Oberschule in Berlin-Buch. An vielen Schulen in Berlin werden mehr Hausmeister gebraucht. Foto: Kitty Kleist-Heinrich

Außerdem appellieren die Berliner Bildungsstadträte, den Schulen wieder Hauswarte zu genehmigen, die bis abends das Gelände kontrollieren könnten.

Elf von zwölf Bildungsstadträten fordern von der Senatsverwaltung für Finanzen eine „verlässliche sowie ganztägige“ Ausstattung mit Schulhausmeistern. Angesichts einer 60-stündigen Betriebszeit pro Woche plus Abendveranstaltungen gebe es eine „Deckungslücke“ von mindestens 20 Stunden. Daher würden die Schulen im Schnitt 1,5 Stellen benötigen, wie es bereits an den Schulen in Landesträgerschaft der Fall sei, heißt es im aktuellen Beschluss der Stadträte.

Zudem appellieren sie, den Schulen wieder Hauswarte zuzubilligen, die andere Verträge haben und bis abends das Gelände kontrollieren könnten. Auch das solle im Doppelhaushalt 2018/19 berücksichtigt werden. Dem Vernehmen nach hat Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD), der auch Bildungsstadtrat ist, den Beschluss nicht unterzeichnet.