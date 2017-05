Kriminalität: Land fördert Prävention

Potsdam - Eine Broschüre zu „Reichsbürgern“, die Sensibilisierung von Eltern zum Umgang mit Kinderfotos in sozialen Medien, Vorhaben zur Willkommenskultur: Das Land Brandenburg hat im vergangenen Jahr rund 300 000 Euro für 26 Präventionsprojekte zur Verfügung gestellt. Die Arbeit des dafür zuständigen Landespräventionsrats sei von großer Bedeutung für die Vorbeugung von Kriminalität, wie Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam sagte. Über das Gremium würden die Aktivitäten gebündelt, die die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl erhöhten.

Gefördert wurden zehn Projekte zu Extremismus und Willkommenskultur mit insgesamt 138 000 Euro. Neun Vorhaben gegen Straffälligkeit von Kindern und Jugendlichen bekamen insgesamt 71 000 Euro. Sieben weitere Projekte zu Opferschutz und -hilfe erhielten zusammen 93 000 Euro. Zu den geförderten Präventionsprojekten gehörte auch die dritte Auflage einer Broschüre zu „Reichsbürgern“, die den deutschen Staat nicht anerkennen und sich oft staatlichen Maßnahmen widersetzen.

Brandenburg sei in diesem Themenbereich im Bundesvergleich ziemlich führend, sagte Schröter. Auch ein Handbuch zu Opferschutz und Opferhilfe des Weißen Rings bekam Unterstützung.

Die Ausschreibung für den diesjährigen Landespräventionspreis dreht sich um sogenannte Sicherheitspartnerschaften. Dabei helfen Bürger der Polizei – ohne allerdings hoheitliche Rechte zu haben. Sie sind keine Hilfspolizisten und dürfen keine Waffen tragen. dpa