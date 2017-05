NACHRICHTEN

Toter Türsteher: 38-Jähriger muss nach Schlägerei in Haft

Frankfurt (Oder) - Nach dem Tod eines Türstehers einer Disco in Eberswalde (Barnim) ist ein 38-Jähriger vom Landgericht Frankfurt (Oder) zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Damit gingen die Richter nach Angaben einer Justizsprecherin vom Dienstag über den Antrag der Staatsanwaltschaft hinaus. Die Anklage hatte auf zwei Jahre und fünf Monate Gefängnis plädiert. Das Gericht ging von Körperverletzung mit Todesfolge aus. Der Angeklagte war vor mehr als zwei Jahren auf einer Toilette der Disco eingeschlafen. Als er geweckt wurde, legte er sich mit einem Mitarbeiter an und wurde deshalb rausgeworfen. Vor dem Lokal kam es dann zu einer Auseinandersetzung mit dem Türsteher. Von zwei Faustschlägen im Gesicht getroffen, sackte der Türsteher zusammen und erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Nach mehreren Monaten im Wachkoma starb der Mann im November 2015. dpa

Regierung legt Entwurf für Verordnung zu „Problemwölfen“ vor

Potsdam - Brandenburgs Landesregierung hat als erste bundesweit eine Verordnung zum Umgang mit „Problemwölfen“ vorgelegt. Der Entwurf wurde am Dienstag Vertretern von Naturschutz, Landwirtschaft und Jagd vorgestellt, wie das Umweltministerium mitteilte. Die Wolfsverordnung soll den Behörden ermöglichen, künftig schnell und rechtssicher auf die Frage nach einem möglichen Abschuss der streng geschützten Tiere reagieren zu können. Die eingebundenen Verbände haben nun einen Monat Zeit, Anregungen und Bedenken zu äußern. Zuletzt hatte ein Wolf Mitte Mai 30 Schafe in Kummersdorf (Teltow-Fläming) gerissen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Linksfraktion, Thomas Domres, sagte, die Diskussion um den Abschuss von Wölfen komme verfrüht. Die Frage sei, wie ein verhaltensauffälliger Wolf definiert werde. In Brandenburg leben laut Ministerium derzeit 21 Wolfsrudel und zwei Paare, ungefähr ein Drittel aller Wölfe in Deutschland. dpa