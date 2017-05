30.05.2017

von Rochus Görgen und Anna Schughart Drucken

Großbrand in Lieberoser Heide Brandenburg : Kann ein Löschpanzer helfen?

von Rochus Görgen und Anna Schughart

Bild vergößern Ein Waldstück in der Lieberoser Heide in Brandenburg brennt. Foto: Patrick Pleul/dpa

Für die Feuerwehr ist die Brandbekämpfung in der Lieberoser Heide an manchen Stellen viel zu gefährlich, weil noch immer alte Munition im Boden steckt.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus kämpfen Helfer mit schwerem Gerät gegen die Flammen. Wie das Innenministerium am Dienstag mitteilte, wurde ein Löschpanzer angefordert. Das Spezialfahrzeug ist in der Lage, auch über munitionsbelastetes Gebiet zu fahren. Nach Angaben der Rettungsleitstelle Lausitz versuchten aktuell rund 60 Feuerwehrleute, die Flammen vor allem von außen einzudämmen.

Zu der vom Brand betroffenen Fläche gab es zunächst widersprüchliche Angaben. Unterschiedliche Schätzungen lagen zwischen 50 und 200 Hektar. Der Brand auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz habe sich in der Nacht zu Dienstag massiv ausgebreitet, hieß es in Cottbus. Am Dienstag sollte auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt werden, um das Ausmaß des Brandes besser beurteilen zu können.

Alte Munition im Gelände vermutet

Das Gelände an der Grenze der Landkreise Dahme-Spree und Spree-Neiße wurde einst als Truppenübungsplatz genutzt. Wegen der vermuteten alten Munition dürfen Teile des Gebiets nicht betreten werden. Die im 18. Jahrhundert durch Abholzungen entstandene Heidelandschaft gehört heute einer Stiftung.

Entspannung könnten kräftige Regenfälle bringen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienst sind ab dem Nachmittag Schauer in der Region möglich. Es sei allerdings schwer zu sagen, ob diese dann genau das Gebiet treffen, sagte eine Meteorologin. (dpa)