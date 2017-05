NACHRICHTEN

Urteil zu Mittenwalder Bürgermeisterabwahl rechtskräftig

Cottbus - Die Abwahl des ehemaligen Bürgermeisters von Mittenwalde (Dahme-Spreewald), Uwe Pfeiffer, bleibt gültig. Das Urteil zur Klage Pfeiffers gegen seine Abwahl ist inzwischen rechtskräftig geworden, wie das Verwaltungsgericht Cottbus am Montag auf dpa-Anfrage mitteilte. Die 1. Kammer hatte vor einiger Zeit entschieden, dass sich keine Wahlfehler ergeben hätten und die Abwahl nicht aus den von Pfeiffer dargelegten Gründen in unzulässiger Weise beeinflusst worden sei. Im Februar 2016 war der Kommunalpolitiker in einem Bürgerentscheid abgewählt worden, im Sommer folgte eine neue Bürgermeisterwahl. Hintergrund ist eine Verurteilung Pfeiffers in einem Korruptionsprozess 2015. Er erhielt eine Bewährungsstrafe von neun Monaten, weil er laut Gericht eine Baufirma begünstigt hatte. dpa

Polizei sucht Feuerteufel in Wittenberge

Wittenberge/Neuruppin - Eine Serie von Brandstiftungen beschäftigt die Polizei in Wittenberge (Prignitz). Seit Januar sei im Bereich der Stadt 20-mal Feuer gelegt worden. Allein am Wochenende habe es dreimal gebrannt, teilte die Polizei in Neuruppin am Montag mit. Unbekannte hätten in der Nacht zu Montag im Keller eines Mehrfamilienhauses Feuer gelegt. Wegen starker Rauchentwicklung mussten 28 Bewohner das Haus räumen. Zwei von ihnen kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung kurzzeitig ins Krankenhaus. In dem Haus seien auch Asylbewerber untergebracht. Für die Täter habe das nach bisherigen Erkenntnissen aber keine Rolle gespielt, hieß es. Die Brandstiftung sei vermutlich Teil der Serie, bei der in den vergangenen Wochen auch leerstehende Häuser oder Müllsäcke angezündet worden seien. Erst in der Nacht zu Samstag hätten Unbekannte die Eingangstüren eines leerstehenden Mehrfamilienhauses und eines Einfamilienhauses angezündet. Bereits vor einigen Wochen sei wegen der Brandserie eine Ermittlungsgruppe gegründet worden. dpa

30 ehrenamtliche Biberberater haben Ausbildung beendet

Potsdam - Ob abgeknabberte Uferbäume, undichte Deiche oder feuchte Keller: Bei Konflikten rund um den Biber unterstützen künftig ehrenamtliche Berater die Naturschutzbehörden in Brandenburg. 30 Biberberater hätten nach einer Ausbildung ihre Prüfung abgelegt, teilte das Umweltministerium Brandenburg am Montag in Potsdam mit. Zu deren Aufgaben gehörten das Monitoring der Bestände, die Erstberatung bei Konflikten vor Ort oder die Schadensaufnahme. Die Ehrenamtlichen seien landesweit verteilt und unterstützten die Arbeit der hauptamtlichen Bibermanager am Landesamt für Umwelt. In Brandenburg gibt es laut Ministerium rund 3000 Biber, jeder Dritte von ihnen lebt im Oderbruch. dpa