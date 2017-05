29.05.2017

Wetter in Brandenburg und Berlin : Gibt es einen neuen Hitzerekord?

In Brandenburg und Berlin wird es am Dienstag sehr heiß. Danach breiten sich unwetterartige Gewitter über die ganze Region aus.

Potsdam - Am Dienstag wird es heiß: Bis zu 34 Grad werden in Brandenburg und Berlin erwartet. Der diesjährige 30. Mai hat somit gute Chancen, sowohl in Brandenburg als auch in Berlin einen neuen Hitzerekord für den Tag aufzustellen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mitteilte.

Am Montag war es bereits vor allem in Südbrandenburg heiß. Am Montagnachmittag war die Temperatur in Lübben (Landkreises Dahme-Spreewald) mit 30,2 Grad am höchsten. Der Rekord liegt in Berlin schon seit 1885 bei 30,7 Grad, in Brandenburg seit 1998 bei 31,1 Grad.

Unwetter über Berlin-Brandenburg erwartet

Bereits am Montagabend könnte es in der Lausitz gewittern. Am Dienstag breiten sich ab der zweiten Tageshälfte unwetterartige Gewitter über die ganze Region Berlin-Brandenburg aus. Vor allem mit starkem Regen ist zu rechen, vereinzelt auch mit Hagel. Danach stürzt die Temperatur um fast 10 Grad. Von Mittwoch an ist also mit angenehmeren Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad zu rechnen.

Trotz der hochsommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen gehört der diesjährige Monat Mai nicht zu den heißesten. Der höchste Wert, der jemals im Mai in der Region gemessen wurde, liegt bei 35,5 Grad. Das war bereits 1892. (dpa)

