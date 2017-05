29.05.2017

Schwimmen in Berlin : Nur 17 von 27 Bädern sind geöffnet

Bild vergößern Bei sommerlichen Temperaturen um dreißig Grad ist das Abtauchen eine Wohltat. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild

Vor verschlossenen Toren standen Badegäste am Wochenende in Mariendorf und Neukölln. Nur einige Freibäder waren offen, am Sonnabend ändert sich das.

Am liebsten würden ja auch die Berliner Bäderbetriebe "kurzfristig auf das Wetter reagieren", sagte ein Sprecher. Nur: Mitarbeiter im Öffentlichen Dienst müssten sechs Wochen vor dem Einsatztermin über denselben informiert werden. Vor sechs Wochen sei das Sommerwetter dieser Tage aber nicht vorherzusehen gewesen, im Gegenteil. Deshalb sind an diesen heißen Sommertagen eben noch 10 Freibäder dicht zum Verdruss vieler Badegäste. Aber das ändert sich an diesem Sonnabend. Wo Schwimmer schon abtauchen können - und wo noch nicht.

Bereits geöffnet sind:

Strandbad Wannsee

Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad)

Sommerbad Olympiastadion

Kombibad Mariendorf

Kombibad Gropiusstadt

Kombibad Spandau Süd

Kombibad Seestraße

Sommerbad Wilmersdorf

Strandbad Weißensee

Strandbad Friedrichshagen

Strandbad Jungfernheide

Strandbad Orankesee

Strandbad Grünau

Strandbad Plötzensee

Strandbad Wendenschloß

Strandbad Lübars

Sommerbad Lichterfelde (Spucki)

Am kommenden Sonnabend, den 3. Juni öffnen außerdem noch:

Sommerbad am Insulaner

Sommerbad Humboldthain

Sommerbad Mariendorf (Rixdorfer Straße)

Sommerbad Neukölln

Sommerbad Pankow

Sommerbad Wuhlheide

Kindersommerbad Monbijou

Kindersommerbad Platsch

Mit dem Beginn der Sommerferien am 20. Juli öffnet schließlich:

Sommerbad Staaken-West

