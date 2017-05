29.05.2017

Und wieder Angriffe in der Rigaer Straße

Berlin - Die Gewalt gegen Polizisten in der Rigaer Straße in Berlin Friedrichshain lässt nicht nach. In der Nacht auf Sonntag wurden erneut Beamte attackiert und verletzt. Drei Personen wurden festgenommen. Um 1.30 Uhr hatten Polizisten in der Liebigstraße – kurz vor der Rigaer Straße – gesehen, dass Unbekannte drei Reihen Kopfsteinpflaster über die gesamte Fahrbahnbreite entfernt und aufgetürmt hatten. Zu dieser Zeit saßen an der Kreuzung Rigaer/Liebigstraße mehrere Gruppen. Diese versuchten, die Polizei durch „polizeifeindliche Rufe“ und Werfen von Müll zu provozieren. Nachdem ein Mann festgenommen worden war, weil er einen Beamten beleidigt und versucht hatte, ihm gegen den Kopf zu schlagen, solidarisierten sich die Menschen an der Kreuzung. 20 zum Teil vermummte Personen pöbelten, warfen Steine und Pyrotechnik, rannten dann „in ein Haus“. Die 65 Polizisten konnten den Einsatz erst gegen 4.40 Uhr beenden. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz und leuchtete die Kreuzung aus. Die kaputte Straße wurde mit einer Warnbake abgesperrt.

Schon in der Nacht zuvor hatten Unbekannte Polizisten in der Rigaer Straße attackiert – nachdem Unbekannte die Rettungskräfte wegen eines Feuers genau dorthin gerufen hatten. CDU-Generalsekretär Stevan Evers bezeichnete die Angreifer jetzt auf Facebook als „widerwärtiges Gesindel". „Ich hoffe, der Innensenator erwacht endlich aus seinem politischen Koma und räuchert dieses Nest von Linksfaschisten mit allen Mitteln des Rechtsstaats aus", so Evers. Der SPD-Innenpolitiker Tom Schreiber fordert von Innensenator Andreas Geisel (SPD) ein klares Konzept: „Solange die Behörden keine gemeinsame Strategie entwickeln, wird sich das Problem nicht lösen." Schreiber fordert richterliche Beschlüsse, um Wohnungen systematisch zu durchsuchen. „Wir müssen die Spreu vom Weizen trennen – es gibt in der Rigaer Straße ja nicht nur Linksextremisten." Angst vor Eskalation dürfe man nicht haben. „Nur nett reden bringt da nichts – diese Menschen sind Demokratiehasser."