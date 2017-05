26.05.2017

Kirchentag in Berlin : S-Bahn fährt im Zehn-Minuten-Takt nach Wittenberg

Einsteigen, bitte. Am Südkreuz starten die Züge gen Wittenberg. T. Rückeis

Am Bahnhof Südkreuz wird für Kirchentagsbesucher ein Shuttleservice nach Wittenberg eingerichtet. Aber nur für einen Tag.

Ein S-Bahn-Netz für einen Tag – der Kirchentag macht es möglich. Alle zehn Minuten sollen am Sonntag Züge von Berlin zum Reformations-Festgottesdienst nach Lutherstadt Wittenberg fahren. Und dann auch wieder zurück. Die Veranstalter erwarten 100 000 bis 200 000 Besucher. Ein Großteil sollen Gäste des Berliner Kirchentages sein, der am Sonntag endet.

Zum „Hauptbahnhof“ des Shuttle-Verkehrs der Bahn wird in Berlin die Station Südkreuz. Dort gibt es auch Gepäckablagen, weil in Wittenberg auf der Festwiese keine großen Gepäckstücke zugelassen sind. Um die erwarteten Besuchermassen lenken zu können, sind am Südkreuz Straßen gesperrt.

Sonderpreis und Sonderzüge

Der erste Sonderzug soll um 5.40 Uhr in Südkreuz abfahren. Wer vorgebucht hat, musste sich für einen bestimmten Zug entscheiden. Aber auch am Bahnhof werden noch Fahrkarten verkauft. Die Vorbuchungen haben nach Angaben der Bahn in den vergangenen Tagen stark zugenommen. Für die vom Kirchentag bestellten Fahrten hat die Bahn elf Zuggarnituren auch aus anderen Bundesländern zusammengestellt; mit Fernverkehrswagen oder Doppelstockwagen des Regionalverkehrs. In den Zügen gilt ein Sonderpreis von 9,50 Euro für die einfache Fahrt. Der Regeltarif liegt bei 15 Euro.

Um den Bahnhof Südkreuz problemlos erreichen zu können, fahren S-Bahnen der Linien S 41/S 42 auf dem Ring alle zehn Minuten. Auch zwischen Priesterweg/Lichterfelde Ost und Gesundbrunnen setzt die S-Bahn auf den Linien S 2 und S 25 mehr Züge ein. Unterbrochen ist der Verkehr auf der S 2 zwischen Priesterweg und Blankenfelde. Die BVG will „bei Bedarf“ den Verkehr auf den U-Bahn-Linien U 6 und U 9 verstärken. Im Regionalverkehr kommt es wegen des Shuttle-Verkehrs teilweise zu Fahrplanänderungen.