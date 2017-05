Ägypten : Mindestens 26 Tote bei Angriff auf Bus mit koptischen Christen

Bild vergößern Bewaffnete haben in Ägypten einen Bus mit koptischen Christen angegriffen und mindestens 24 Menschen getötet. 25 weitere Personen seien verletzt worden, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Freitag mit. Grafik: dpa

Bei einem Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten sind am Freitag mindestens 26 Menschen getötet worden. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt.

Bei einem Angriff auf einen Bus mit koptischen Christen in Ägypten sind am Freitag mindestens 26 Menschen getötet worden. Mehr als 20 weitere Menschen wurden nach offiziellen Angaben bei der Attacke südlich der Hauptstadt Kairo verletzt. Der Bus wurde demnach in der Provinz Minja von Bewaffneten angegriffen. Die Bundesregierung verurteilte die Tat aufs Schärfste.

Der Bus war in Minja auf dem Weg zu einem Kloster, als er von Angreifern mit automatischen Waffen beschossen wurde, wie Provinzgouverneur Essam al-Bedaui im Staatsfernsehen sagte. Die Angreifer konnten seinen Angaben zufolge fliehen. Die Polizei riegelte die Umgebung mit Kontrollpunkten ab. Wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums im Staatsfernsehen sagte, wurden bei der Attacke mindestens 26 Menschen getötet und 25 weitere verletzt.

Bundesregierung verurteilt den Angriff

Die Bundesregierung verurteilte den Angriff auf das Schärfste. Erneut sei es in Ägypten zu einem "schrecklichen Angriff" auf Kopten gekommen, sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer in Berlin. "Diese Art von Terrorismus gegen Menschen anderen Glaubens ist furchtbar", fügte er hinzu. Deutschland wolle seinen Beitrag dazu leisten, "dass so etwas in der Zukunft nicht mehr geschehen kann".

Die christliche Minderheit ist in Ägypten immer wieder Opfer von Gewalt. In den vergangenen Wochen wurden bei mehreren Anschlägen auf Kopten in Ägypten dutzende Menschen getötet. Anfang April wurden bei Anschlägen auf zwei Kirchen in Alexandria sowie in Tanta nördlich von Kairo insgesamt 45 Menschen getötet. Zu der Tat bekannte sich die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). Staatschef Abdel Fattah al-Sisi rief daraufhin einen dreimonatigen Ausnahmezustand aus.

Seit 2013 mehr als 40 koptische Kirchen zerstört oder beschädigt

Zuvor hatte sich im Dezember 2016 ein Selbstmordattentäter während einer Sonntagsmesse in der koptischen Kirche St. Peter und Paul in Kairo in die Luft gesprengt. 29 Menschen wurden getötet und dutzende weitere verletzt. Auch diesen Anschlag reklamierte der IS für sich. Im Februar rief die Dschihadistenmiliz in einem Video zu Gewalt gegen Kopten auf, hunderte Angehörige der Minderheit flohen bereits von der Sinai-Halbinsel.

Die Kopten machen rund zehn Prozent der 92 Millionen Ägypter aus. Dschihadistengruppen werfen den Kopten vor, den Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi im Sommer 2013 unterstützt zu haben. Seitdem wurden nach Angaben von Menschenrechtsaktivisten mehr als 40 koptische Kirchen in Brand gesetzt oder beschädigt. (AFP)