NACHRICHTEN

BASF erweitert Kunststoff-Granulat-Anlage

Schwarzheide - Der Chemiekonzern BASF hat an seinem Standort in Schwarzheide (Oberspreewald-Lausitz) eine Anlage für die Herstellung von Kunststoff-Granulaten erweitert. Die offizielle Inbetriebnahme ist für den 21. Juni vorgesehen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. 29 zusätzliche Mitarbeiter seien für den Bereich eingestellt worden. Die Granulate werden unter anderem für Gehäuse von Werkzeugen und in der Automobilindustrie verwendet. An dem Industriestandort werden zahlreiche Materialien hergestellt, darunter Komponenten zur Produktion von Schaumstoffen. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock besuchte am Montag das Firmengelände. In Gesprächen sei es auch darum gegangen, wie in Zukunft am Standort verstärkt erneuerbare Energien genutzt werden könnten, sagte die Politikerin am Rande einer Werksrundfahrt. Sie sehe großen Innovationswillen. dpa

Geld vom Land für Feuerwehren –

die findet: Das ist zu wenig

Potsdam - Das Innenministerium in Potsdam unterstützt das Amt Golzow und die beiden Gemeinden Löwenberger Land und Nuthe-Urstromtal mit 600 000 Euro. Mit dem Geld, das aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm stammt, sollen Gerätehäuser und Garagen der Freiwilligen Feuerwehren in Teschendorf (Oberhavel), Bleyen-Genschmar (Märkisch-Oderland) sowie in Ruhlsdorf (Teltow-Fläming) neu- oder ausgebaut werden, teilte das Ministerium am Montag mit. Der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Björn Lakenmacher, beklagt, dass es immer noch an finanziellen Mitteln fehle, alle Feuerwehren gut auszustatten. In den kommenden Wochen will Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) auch an weitere Kommunen Fördermittel herausreichen. Aus dem 130-Millionen-Euro-Programm des Landes für die kommunale Infrastrukturinvestitionen sind 15 Millionen für Feuerwehren vorgesehen. Der Fonds ist aber doppelt überzeichnet, der Bedarf größer als geplant. Die CDU forderte daher eine Aufstockung. dpa/axf