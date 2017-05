NACHRICHTEN

Geldautomaten in Ostbrandenburg gesprengt

Frankfurt (Oder)/Strausberg - Am Wochenende bis zum frühen Montag sind in Ostbrandenburg zwei Geldautomaten gesprengt worden. In Frankfurt (Oder) wurden Anwohner am Montag durch einen lauten Knall in einem Schaltervorraum einer Bank in der Innenstadt geweckt. Nach Polizeiangaben hatten Unbekannte versucht, durch eine Detonation an Bargeld im Automateninneren heranzukommen. Über das Ausmaß der Zerstörung machte die Polizei keine Angaben. Unklar war am Montagnachmittag noch, ob die Täter Beute gemacht haben. Bereits in der Nacht zu Samstag suchten Unbekannte eine andere Bankfiliale in Strausberg (Märkisch-Oderland) heim. Ermittler fanden zersprungene Fensterscheiben und einen zerstörten Geldautomaten vor. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben mehrere Zehntausend Euro. Drei Personen sollen nach Aussagen von Zeugen in einem dunklen Auto geflüchtet sein. In beiden Fällen hat das Landeskriminalamt die Ermittlungen übernommen. dpa

Polizei fasst Planenschlitzer-Bande: Quartett in Haft

Chemnitz/Brieselang - Die Chemnitzer Polizei hat in einer gemeinsamen Operation mit Brandenburgs Polizei einer mutmaßlichen Planenschlitzer-Bande das Handwerk gelegt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sitzen bereits seit Samstagabend vier Männer in Haft. Diese waren Freitagnacht in Brieselang (Havelland) von Zivilfahndern aus Chemnitz auf frischer Tat erwischt worden. Es handelt ich um vier Männer im Alter von 23, 39, 41 und 42 Jahren. Nach zahlreichen Diebstählen von Lkws auf Rastplätzen seit Jahresbeginn hatten Autobahnpolizei und Kriminalpolizei intensiv ermittelt. In Brieselang wollte das Quartett Instantkaffee vom Sattelzug klauen. dpa