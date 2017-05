Sonderermittler: Terrorabwehr per Werkvertrag

Berlin - Der Sonderermittler des Berliner Senats für den Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt ist zu Beginn seiner Tätigkeit auf Probleme gestoßen. Die Einsicht in Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften gestalte sich „nicht ganz einfach“, berichtete der frühere Bundesanwalt in Karlsruhe, Bruno Jost, am Montag im Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Das liege an den strikten Regularien, die gerade für diese Ermittlungsakten gelten würden. Wie Jost berichtete, hat er vom Senat einen Werkvertrag – wie ein Student, der in den Semesterferien jobbt. Bis zur Sommerpause will er einen Zwischenbericht zur Arbeit der Behörden und der Polizei in Berlin und NRW im Zusammenhang mit dem islamistischen Attentäter Anis Amri vorlegen. Bis Ende des Jahres soll der Abschlussbericht fertig sein. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte angekündigt, der Sonderermittler habe das Recht auf Einsicht in alle Akten und Daten, auch in geheime Unterlagen. Das Problem mit der Einsicht in die Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaft betreffe auch andere Bundesländer, sagte Jost. In Berlin habe er aber bereits mit dem Generalstaatsanwalt gesprochen und hoffe auf eine Lösung. dpa