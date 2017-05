Badesaison eröffnet: Märkische Seen haben Top-Qualität

Potsdam - Unbeschwertes Badevergnügen, Gelegenheit für Wassersport oder einfach nur relaxen in der Natur: An 241 Brandenburger Badeseen ist die Gewässerqualität laut Behördenangaben ausgezeichnet. Sie erfüllten alle EU-Kriterien, die nach den Badegewässerrichtlinien überwacht und geprüft werden, teilte das Verbraucherschutzministerium am Montag zum offiziellen Auftakt der Badesaison mit.

Zwei Badestellen erhalten in dieser Saison nach den Angaben wegen weiterer Maßnahmen vorläufig kein Prädikat, bei sechs anderen fehlt noch die erforderliche Zahl von Proben für eine Bewertung. Bei einem See wurde die Gewässerqualität als nur ausreichend eingeschätzt.

In der Prignitz werden beispielsweise alle vier Wochen Badegewässer kontrolliert, teilte der Landkreis mit. Besichtigungen, Messungen und Probenentnahmen an den bekannten Badestellen der Gewässer sind vorgesehen. Neben der Güte des Wassers – Sicht und Entwicklung der Algen – wird auch der Zustand der Badestelle beurteilt. Gründe zur Beanstandung gebe es nicht, hieß es.

Im Landkreis Märkisch-Oderland sind an ausgewiesenen Badestellen Infotafeln aufgestellt. Sie informieren über die Wassergüte – im Landkreis ist sie nach den Angaben überall „ausgezeichnet“ – und Baderegeln.

Bis 15. September werden in genau festgelegtem Rhythmus landesweit Wasserproben genommen. Zuständig sind die Gesundheitsämter der Landkreise und der kreisfreien Städte. Die Proben werden dann untersucht und Werte zur mikrobiologischen Wasserqualität ermittelt. Sollten bei der Überwachung hohe mikrobiologische Einzelwerte für Bakterien wie Intestinale Enterokokken oder Escherichia coli – beides Anzeichen für fäkale Verunreinigungen – ermittelt werden, ergreifen die zuständigen Behörden Maßnahmen.

Die Kriterien der Überwachung sind europaweit einheitlich. Die Gewässer werden jährlich nach von der EU-Kommission vorgegebenen Prädikaten eingestuft und bewertet. dpa