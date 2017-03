14.03.2017

von Klaus Peters

Gesprengte Geldautomaten in Thüringen und Brandenburg : Großeinsatz der Brandenburger Polizei gegen Geldautomaten-Bande

Bild vergößern Brandenburgs Polizei-Präsident Hans-Jürgen Mörke. Foto: B. Settnik/ dpa (Archiv)

Einsatz gegen Geldautomaten-Bande: Die Brandenburger Polizei hat in den frühen Morgenstunden zwölf Objekte in der Region durchsucht.

Potsdam - Mit einem Großeinsatz ist die Brandenburger Polizei am Dienstagmorgen gegen eine Bande vorgegangen, die in Brandenburg und Thüringen Geldautomaten gesprengt haben soll. In den frühen Morgenstunden seien insgesamt 12 Objekte in Berlin und Brandenburg von Spezialeinsatzkräften durchsucht worden, teilte das Polizeipräsidium Brandenburg mit. Bei der Bande soll es sich um fünf deutsche Täter handeln.

Ob bei den Durchsuchungen bereits Verdächtige festgenommen wurden, teilte die Polizei nicht mit. Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke sowie der Leiter der Sonderkommission "Fläming" wollten am Nachmittag auf einer Pressekonferenz weitere Einzelheiten bekannt geben. (dpa)

Weitere Informationen folgen.