13.03.2017

von Charlotte Gerling

Wetter in Brandenburg und Berlin : Hoch "Kathrin" bringt den Frühling in die Region

von Charlotte Gerling

Bild vergößern Es wird wieder frühlingshaft mild in Brandenburg und Berlin. Foto: Enrico Buttiron

In den kommenden Tagen wird es in Brandenburg und Berlin wieder freundlicher. Am Donnerstag könnte die 15-Grad-Marke geknackt werden.

Das Hoch "Kathrin" sorgt für frühlingshafte Temperaturen in Berlin und Brandenburg. In den kommenden Tagen liegen die Höchstwerte zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt für Mitte März, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Montag mit. Grund dafür sei ein Hochdruckgebiet, das vom Atlantik her in Richtung Osten ziehe, erläuterte ein Meteorologe.

Am Dienstag kann es bis zu 13 Grad warm werden, am Mittwoch liegen die Höchstwerte laut Vorhersage bei 11 bis 14 Grad. Sonne und Schäfchenwolken wechseln sich laut DWD ab, regnen soll es kaum. Am Donnerstag könnte in Berlin und Brandenburg die 15-Grad-Marke erreicht werden. Dabei bleibt es heiter und trocken.

Gartenbaubranche hofft auf Frühlingswetter

Die Gartenbaubranche rechnet bei schönem Wetter mit gesteigertem Interesse der Kundschaft an Frühgemüse und Blumen. "Schon als die ersten schönen Frühlingstage kamen, war der Abverkauf von Primeln positiv", sagte Andreas Jende, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg. Gut für den Balkon seien zu dieser Jahreszeit neben Primeln Stiefmütterchen, Hornveilchen oder Tausendschön.

Diese Frühblüher vertrügen auch kühleres Wetter. "Man muss beachten, wir haben in der Nacht noch Frost", erläuterte Jende. Geeignet für das Frühbeet seien Salat oder Kohlrabi. Für anderes Feldgemüse wie Tomaten sei es noch zu früh. (dpa)