12.03.2017

Minderjährige Flüchtlinge in Berlin : "Check in" für unbegleitete Minderjährige eröffnet

Bild vergößern Diese alte Schule wurde umgebaut und wird heute in Betrieb genommen. Durchschnittlich 100 solcher Jugendlichen kommen pro Monat in der Hauptstadt an. Foto: Frank Bachner

Heute öffnet im Süden von Treptow Berlins erstes "Check in" – eine Art Erstaufnahmestelle für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge.

Der Betonklotz ist flach und ziemlich hässlich. Aber er ist zweckmäßig, das ist entscheidend. Hier, in der Ortolfstraße in Alt-Glienicke im Bezirk Treptow-Köpenick, war mal eine Schule. Vermutlich war vielen Schülern das Aussehen des Baus ziemlich egal, und die Jugendlichen, die ab Montag hierher kommen, dürfte die Fassade noch weniger interessieren. Für sie ist die frühere Schule eine Art Fluchtpunkt, sie soll vor ihrer Entspannung dienen. Deshalb wurde die Schule auch noch umgebaut.

Am Montag öffnet hier das "Check in" – eine Art Erstaufnahmestelle für alleinreisende minderjährige Flüchtlinge, die nach Berlin gekommen sind. Das "Check in", betrieben von der "SozDia Stiftung Berlin", schließt eine Lücke, die es seit Monaten in Berlin gibt. Erstmals können nun 14- bis 18-Jährige zentral in den ersten Tagen ihres Berlin-Aufenthalts betreut werden. Durchschnittlich 100 solcher Jugendlichen kommen pro Monat in der Hauptstadt an.

Bisher wurden (und werden immer noch) minderjährige Flüchtlinge, nachdem sie von einem Büro der Jugend-Senatsverwaltung offiziell registriert worden sind, auf diverse Hostel verteilt. Für ihre Betreuung dort sorgen in den ersten Tagen Sozialarbeiter, allerdings ambulant. Dann werden sie Jugendlichen an die einzelnen Bezirke weiter vermittelt.

Optimal ist so eine Betreuung nicht, deshalb hat die Jugend-Senatsverwaltung reagiert und Ende 2016 eine zentrale Stelle ausgeschrieben. Den Wettbewerb verschiedener Träger um den Auftrag hat die "SozDia Stiftung Berlin" gewonnen, das Land Berlin hat die Räume, sprich: die ehemalige Schule, zur Verfügung gestellt.

Im "Check in" können die Jugendlichen erst einmal ankommen

Im "Check in" ist nun eine zentrale Betreuung möglich. Sozialarbeiter und Erzieher sorgen dort intensiv um die Jugendlichen. Die bekommen Essen, Kleidung, einen Platz in einem Doppelzimmer, sie können sich erstmal erholen. "Anschließend wird mit ihnen über ihre Lebensperspektiven geredet", sagt Nina Kirch, die Pressesprecherin der Stiftung.

Eine Perspektive könnte außerhalb von Berlin liegen. Sollten die Jugendlichen Angehörige oder Verwandte in einer anderen Stadt haben, nimmt die Stiftung Kontakt zu denen auf und vermittelt die Flüchtlinge weiter. Jene Jugendliche, die mangels weiterer Kontakte in Berlin bleiben, werden umfassend über ihre Möglichkeiten in der Stadt informiert. Eine medizinische Untersuchung ist auch Teil des Tagesprogramms.

"Es gibt viel zu wenige Plätze für betreutes Wohnen"

Eigentlich ist geplant, dass die Jugendlichen nur zwei Wochen im "Check in" sind und dann an die Bezirke weitervermittelt werden. Die jeweilige Zuständigkeit hängt vom Geburtsdatum ab. Ein Jugendlicher, der im September geboren wurde, landet zum Beispiel im Verantwortungsbereich von Treptow-Köpenick. In den Bezirken werden die Jugendlichen in Einrichtungen von betreutem Wohnen untergebracht.

Soweit die Theorie. Die Praxis sieht etwas anders aus. "Es gibt viel zu wenige Plätze für betreutes Wohnen", sagt Nina Kirch. Deshalb geht sie auch davon, "dass diverse Jugendliche länger als nur zwei Wochen bei uns bleiben werden". Denn die oberste Prämisse der Stiftung lautet: "Wir entlassen niemanden in der Obdachlosigkeit."

Aber erstmal müssen die Jugendlichen überhaupt kommen. Doch sehr viele auf einmal dürfen nicht auftauchen. Im Moment hat "Check in" nur zehn Plätze. 50 sollen es mal im Normalbetrieb werden. Doch bis der eintritt, kann es noch einige Wochen dauern. Noch fehlen der Stiftung genügend Sozialarbeiter und Erzieher. "Wir suchen Fachkräfte", sagt Nina Kirch. Im Moment stehen neun Sozialarbeiter und Erzieher zur Verfügung. 50 sollen es mal werden. Nina Kirch ist zuversichtlich, dass diese Zahl in ungefähr drei Monaten erreicht wird. "Am Anfang ist das alles eine Herausforderung", räumt die Pressesprecherin ein. Und was passiert mit den Jugendlichen, die nicht im "Check in" unterkommen. Tja, sagt Nina Kirch, "die kommen weiter erstmal in Hostel".