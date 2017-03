Tagesspiegel-Verlosung : Freikarten für eine Veranstaltung der Aktionswochen gegen Rassismus

Bild vergößern Sommer 2016: Ein Bündnis aus Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und antifaschistischen Projekten demonstriert gegen Rassismus und für Toleranz Foto: dpa

Der Tagesspiegel verlost Freikarten für einen Talk in der Bar jeder Vernunft.

Rassismus und Fremdenfeindlichkeit kommen längst nicht nur kahl rasiert und in Springerstiefeln daher: Rechtspopulisten sprechen immer breitere Teile der Bevölkerung an. Darum geht es am Montagabend beim Auftakt-Talk der diesjährigen Internationalen Aktionswochen gegen Rassismus (13. bis 26. März) um die Presse als populistisches Feindbild und Angriffe auf die Pressefreiheit. Auf dem Podium in der Bar jeder Vernunft sitzen ab 20 Uhr Hate-Poetry-Gründerin Mely Kiyak, der Blogger Stefan Niggemeyer, der RBB-Journalist Olaf Sundermeyer und Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt.

Starbesetzung gegen Rassismus

Schon am Vormittag werden die Aktionswochen um 11 Uhr am Brandenburger Tor mit einer Kundgebung eröffnet. Am Mittwoch um 19 Uhr wird das Buch „Mein Kampf – gegen Rechts“ präsentiert. Darin erzählen elf Menschen von ihrem Engagement. Im Zentrum 7xjung in der Flensburger Straße 3 ist unter anderem Irmela Mensah-Schramm zu Gast, die seit Jahrzehnten Nazi-Aufkleber und rechte Schmierereien entfernt, und aus ihrer Geschichte liest. Im Rahmen der Aktionswochen widmet sich auch eine Veranstaltung dem Thema Alltagsrassismus. Zu Gast ist am 21.3. um 19 Uhr Zeit-Magazin-Reporter Mohamed Amjahid, der sein Buch „Unter Weißen – Was es heißt, privilegiert zu sein“ vorstellt.

Wir verlosen drei Mal zwei Freikarten für den Talk in der Bar jeder Vernunft. Bitte schicken Sie eine Mail mit dem Betreff „Pressefreiheit“, Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer bis Sonntag, 10 Uhr, an verlosung@tagesspiegel.de. Infos zu den Aktionswochen: www.gesichtzeigen.de.