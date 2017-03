NACHRICHTEN

Weniger Abtreibungen

in Brandenburg

Wiesbaden/Potsdam - Die Zahl der in Brandenburg gemeldeten Schwangerschaftsabbrüche ist rückläufig. Im vergangenen Jahr gab es 3476 Abtreibungen – 248 weniger als im Jahr davor (3724), wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Ein Rückgang von Schwangerschaftsabbrüchen ist bundesweit zu verzeichnen – die Zahl fiel auf den niedrigsten Stand seit rund 20 Jahren. 2016 wurden etwa 98 700 Abtreibungen gemeldet, das waren 0,5 Prozent weniger als im Jahr zuvor, wie es von der Behörde hieß. Dass in Brandenburg 2016 weniger Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen wurden, heißt aber nicht zugleich, dass auch weniger Brandenburgerinnen abgetrieben haben. Ihre Zahl stieg sogar. Laut Statistischem Bundesamt waren es im vergangenen Jahr 3343 Frauen mit Wohnsitz in Brandenburg, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen – 60 mehr als 2015. dpa

Golze: Langzeitarbeitslose profitieren kaum von Aufschwung

Fürstenwalde - Langzeitarbeitslose haben nach Einschätzung von Brandenburgs Arbeitsministerin Diana Golze (Linke) nur bedingt etwas vom Wirtschaftsaufschwung. Zwar sei auch ihre Zahl gesunken, aber ihr Anteil in Brandenburg immer noch sehr hoch, sagte Golze am Donnerstag zum Auftakt ihrer arbeitspolitischen Tour durch Brandenburg im Landkreis Oder-Spree. Derzeit sind laut Ministerium 41 900 Menschen zwischen Elbe und Oder bereits länger als ein Jahr ohne Job. Damit gehören rund 40 Prozent von allen gemeldeten Arbeitslosen zur Gruppe der Langzeitarbeitslosen. In Oder-Spree sieht die Situation Golze zufolge ähnlich aus: Von den insgesamt 7750 Arbeitslosen seien 46 Prozent länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Hier müsse man ansetzen. Firmen suchten händeringend nach Fachkräften, betonte die Ministerin. Mit Aus- und Weiterbildung auch von Alleinerziehenden sowie der Integration von Flüchtlingen könnten Lücken bei der Fachkräftesicherung geschlossen werden. 2016 lag die Quote im Land bei acht Prozent, was der niedrigste Wert nach der Wende ist. dpa