10.03.2017

von Alexander Fröhlich

„Enthemmter Vertreibungswille“

Bild vergößern Hass. Trotz strafrechtlicher Konsequenzen sei für viele Täter offenbar der Aufenthalt von Migranten so schwer zu ertragen, dass sie mit Gewalt versuchen, Ausländer aus der direkten Nachbarschaft zu vertreiben, so die Opferperspektive. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Noch nie gab es so viele rechte Gewalttaten in Brandenburg wie im Jahr 2016. Die Justiz reagiert träge

Potsdam - Die Zahl rechter Angriffe hat in Brandenburg im Jahr 2016 den höchsten Stand seit der Zählung durch den Verein Opferperspektive im Jahr 2002 erreicht. Insgesamt zählte der Verein 221 rechte Angriffe, darunter allein 186 Körperverletzungen. Der Verein sprach am Donnerstag in Potsdam bei der Vorstellung seiner Jahresstatistik für das vergangene Jahr von einer besorgniserregenden Situation im gesamten Land.

„Die vielen rassistischen Angriffe sprechen dafür, dass es den Tätern darum geht, Migranten und Geflüchtete um jeden Preis zu vertreiben – sowohl aus ihrer Nachbarschaft als auch aus dem Land“, sagte Judith Porath, Geschäftsführerin der Opferperspektive. „Bedrohlich viele Menschen in Brandenburg haben keine Hemmungen, ihren rassistischen Ansichten im Alltag gewalttätig Ausdruck zu verleihen. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, Frauen, Kinder oder Jugendliche anzugreifen.“

Gegenüber 2014, also vor Beginn steigender Flüchtlingszahlen, hat sich die Zahl der rechten Angriffe mehr als verdoppelt. Im Jahr 2015 hat der Verein 203 rechte Angriffe gezählt. Der überwiegende Teil der Taten waren rassistisch motivierte Angriffe. Ihr Zahl und ihr Anteil an allen rechten Angriffen nahm deutlich zu – von 142 Angriffen im Jahr 2015 auf 175 im Jahr 2016. Diese richteten sich gegen Migranten oder Menschen, die für solche gehalten wurden.

Daneben zählt die Opferperspektive 24 Taten, die aus Hass gegen politische Gegner begangen wurden. 14 Angriffe richteten sich gegen nicht-rechte Personen, je einer war sozialdarwinistisch beziehungsweise antisemitisch motiviert. In zehn Fällen wurden Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung angegriffen, daneben wurden vier Gewalttaten gegen Journalisten verübt, die über rechte Aktivitäten berichteten.

Die Mehrzahl der Taten nach der Erhebung der Opferperspektive waren Körperverletzungen, davon 85 einfache (2015: 61) und 101 gefährliche (2015: 76). Hinzu kommen 13 Fälle von Nötigung und Bedrohung (2015: 30), sechs Sachbeschädigungen (2015: 19) und neun Brandstiftungen (2015: 10). Allerdings stellte die Opferperspektive einen Wandel bei den Brandstiftungen fest: Richteten sich diese 2015 noch vorwiegend gegen unbewohnte Asylheime und gegen die Asylpolitik, so hätten die Taten 2016 die Vernichtung von Menschenleben zum Ziel gehabt.

Von den Angriffen direkt betroffen waren 335 Menschen, 196 indirekt, weil sie Angehörige und Zeugen waren. Die Opferperspektive geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Angriffe gegen Flüchtlinge weitaus höher liegt.

Der Verein stellte in Teilen Brandenburgs zwar einen Rückgang rechter Gewalttaten fest, etwa in Potsdam, Oberhavel und Dahme-Spreewald. In den meisten Landkreisen nehme die Zahl rechter Angriffe jedoch zu oder sei gleichbleibend hoch. Als besonders bedrohlich bezeichnete die Opferperspektive die Situation in Frankfurt (Oder) und Cottbus. Dort verzeichnete der Verein eine überproportionale Zunahme rechter Gewalt. In Cottbus etwa wurde mit 41 rechten Angriffen im Jahr 2016 ein Höchststand registriert, im Jahr zuvor waren es 28. „So viele Angriffe in einem Jahr in einer einzigen Stadt wurden durch die Opferperspektive seit Beginn des Monitorings 2002 noch nie gezählt“, hieß es. In Cottbus versuche eine militante rechte Szene, den öffentlichen Raum der Stadt zu dominieren, erklärte die Opferperspektive. In Frankfurt (Oder) nahm die Zahl rechter Angriffe von acht auf 16 zu, in Ostprignitz-Ruppin von 17 auf 21.

Als schwerwiegend bezeichnete die Opferperspektive den sprunghaften Anstieg von Gewalttaten gegen Kinder und Jugendliche von 47 auf 110 Fälle. 22 Opfer waren zur Tatzeit unter 13 Jahre alt, 66 zwischen 13 und 18 Jahren alt. Selbst Kleinkinder sind betroffen, wie bei einem Fall in Hennigsdorf (Oberhavel) Anfang 2016, als zwei Kenianerinnen mit Kinderwagen von einem Angreifer mit Waffe bedroht wurden. Oder in Guben, wo im März 2016 eine syrische Familie mit fünf Kindern von mehreren Tätern mit Flaschen beworfen wurde. Zudem reiche es offenbar schon, dass jugendliche Flüchtlinge überhaupt an öffentlichen Plätzen auftauchen. Das allein genüge Rechten als Provokation, um mit Drohungen und Gewalt zu reagieren.

Nach Angaben der Opferperspektive sorgen die vermehrten Angriffe auf offener Straße, im direkten Wohnumfeld für eine Atmosphäre der Angst. Die Flüchtlinge reagieren mit Rückzug. Betroffene würden abends nicht mehr auf die Straße gehen, Bahnhöfe und Supermärkte wenn möglich meiden. Besonders deutlich zeige sich der Hass bei Angriffen und Drohungen von direkten Nachbarn. Trotz zu erwartender strafrechtlicher Konsequenzen sei für viele offenbar der Aufenthalt von Migranten im direkten Umfeld so schwer zu ertragen, dass sie mit Gewalt versuchen, Ausländer aus der direkten Nachbarschaft zu vertreiben.

Ein Grund dafür sieht die Opferperspektive nicht nur in der Welle rechte Demonstrationen, die als Katalysator für rechte Gewalt gewirkt habe. Auch der Rechtsstaat regiert offenbar nur träge. Nach Erkenntnissen der Opferperspektive dauert es im Land etwa dreieinhalb Jahre, bis in Brandenburg militante Rechte und rassistische Gelegenheitstäter rechtskräftig verurteilt werden. Und in der Regel braucht es eineinhalb Jahre von der Tat bis zum ersten Prozess vor einem Amtsgericht. Speziell in Cottbus dauert es noch länger. Wartezeiten von zwei Jahren seien nicht ungewöhnlich. Mehrere Betroffene, die 2014 von Rechten attackiert worden seien, würden noch immer auf ihren Prozess am Amtsgericht Cottbus warten. In einem besonders drastischen Fall aus dem Jahr 2012 dauerte es dreieinhalb Jahre bis sich der Täter – ein Neonazi und Intensivtäter – wegen mehrerer Fälle von Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung vor dem Amtsgericht verantworten musste. In wenigen Tagen wird vor dem Landgericht neu verhandelt – fünf Jahre nach der ersten Tat.

Staatliche Repression geht aus Sicht der Opferperspektive auf diese Weise ins Leere. Neonazis und ihr Umfeld würden dadurch in ihrer Gewaltbereitschaft bestärkt, organisierten sich weiter und begingen weitere Straftaten. Opfer und Zeugen würden hingegen verunsichert und regierten mit einem „steigenden Misstrauen in das Funktionieren des Rechtsstaates“.