08.03.2017

von Fatina Keilani, Susanne Vieth-Entus Drucken

Marode Schulen in Berlin : In welchen Bezirken sind die Schulen am renovierungsbedüftigsten? Eine Übersicht

von Fatina Keilani, Susanne Vieth-Entus

Bild vergößern Manche Kinder sind glücklich, doch das ist einfach, wenn man nicht weiß, wie sanierungsbedürftig die Berliner Schulen sind. Foto: Thilo Rückeis

Der Senat legt erstmals eine komplette Liste der zu sanierenden Schulen vor. Den größten Bedarf gibt es in Steglitz-Zehlendorf. Eine Übersicht.

Jetzt gibt es nichts mehr zu beschönigen, und Ausreden gelten nicht mehr: Der in akribischer Kleinarbeit erstellte und dann nochmals monatelang auf Plausibilität geprüfte Gebäudescan offenbart, dass die Bezirke ihren Aufgaben als Schulträger in höchst unterschiedlicher Qualität nachgekommen sind. Während einige Bezirke über Gebühr Rücklagen bildeten oder aufwändig ihre Rathäuser sanierten, gibt es andere Bezirke, die mehr in die Schulen investierten als ihnen vom Senat aufgegeben war. Im Ergebnis ist der Sanierungsbedarf extrem unterschiedlich. Hier der Überblick.

Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow

Mitte

Dringender Bedarf: 162,21 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 13,74 Millionen Euro



Gemessen an seiner Einwohnerzahl von gut 363 000 Personen liegt Mitte beim dringenden Sanierungsbedarf im Mittelfeld; davon machen Sporthallen nur 8,5 Prozent aus. In der Liste der 30 Schulen mit dem höchsten Sanierungsbedarf ist der Bezirk nur mit der Ernst-Reuter-Schule vertreten. Die allerdings hat es in sich, denn es werden knapp 16 Millionen Euro angesetzt – der zweithöchste Bedarf nach dem Schadow-Gymnasium in Zehlendorf. Die hohe Summe resultiert daraus, dass in das weitläufige Gebäudeensemble mit einer Mischung aus älteren und neueren Bauten schon lange nicht mehr investiert wurde, weil ein bauliches Konzept für die Brennpunktschule noch immer aussteht.

Friedrichshain-Kreuzberg

Dringender Bedarf: 185,31 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 3,58 Millionen Euro



Gemessen an seiner nur durchschnittlichen Schülerzahl hat der Bezirk einen vergleichsweise hohen Sanierungsbedarf. Schulen wie das Andreas-Gymnasium klagen seit Jahren darüber, dass die Substanz verkommt. Drei Schulen liegen sogar über der magischen Grenze von zehn Millionen Euro akutem Sanierungsbedarfs: Die Lenau- und Nürtingen-Grundschule sowie das Hermann-Hesse-Gymnasium. Schulstadtrat Andy Hehmke (SPD) erklärt den niedrigen Sanierungsbedarf bei den Sporthallen damit, dass nur frei liegende Sporthallen auf dem Schulgelände dort eingerechnet worden seien; Sporthallen, die ins Schulgebäude integriert sind, wurden beim Gebäudesanierungsbedarf eingerechnet.

Pankow

Dringender Bedarf: 142,83 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 26,9 Millionen Euro



Das kinderreiche Pankow hat es besonders schwer, den Sanierungsbedarf abzubauen, weil das Hochbau- und Schulamt alle Mittel für den Ausbau der Kapazitäten benötigt: Die Schülerzahl wächst weiter ungebremst. Gerade erst kamen zwei Grundschulen in die Schlagzeilen, weil es Brandschutzprobleme nicht beseitigt wurden. Den größten Sanierungsbedarf hat aber das Primo-Levi-Gymnasium, das allein für die Akuthilfe zwölf Millionen Euro braucht.

Charlottenburg-Wilmersdorf,Spandau,Steglitz-Zehlendorf

Charlottenburg-Wilmersdorf

Dringender Bedarf: 38,15 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 6,44 Millionen Euro



In Charlottenburg-Wilmersdorf zeigt sich, wie es aussieht, wenn ein Bezirk gut geführt wird. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) hatte als Bildungsstadtrat seine Priorität auf den Zustand der Schulen gelegt, und der Erfolg ist in dem neuen Gebäudescan klar sichtbar. Der Bezirk hat keine einzige Schule in der Liste der 30 am dringendsten sanierungsbedürftigen Schulen, und nur vier in der Liste der zweitdringlichsten, die insgesamt 81 Posten enthält. Zwar hat der Bezirk nur 52 Schulen und das Negativbeispiel Steglitz-Zehlendorf 92, doch zeigt dies umgerechnet den Kontrast noch stärker. Hätte Steglitz-Zehlendorf auch nur annähernd ähnliche Prioritäten gesetzt, so läge der dringende Bedarf dort jetzt bei grob einem Viertel. Die zuständige Stadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) war im Gegensatz zu anderen Verantwortlichen sogar erreichbar, ein weiteres Indiz für einen gut geführten Bezirk. „Es war immer eine Philosophie hier im Bezirk, dass wir unsere Schulen in gutem Zustand halten“, sagte sie dem Tagesspiegel. Es sei zwar das Bemühen des Senats erkennbar, den Bezirk dabei zu unterstützen, aber: „Bezirke, die schlecht gewirtschaftet haben, werden jetzt belohnt, indem ihnen mehr Geld zugewiesen wird.“

Spandau

Dringender Bedarf: 192,67 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 41,68 Millionen Euro



Der Bezirk hat mit gut 192 Millionen Euro den dritthöchsten Sanierungsbedarf in Berlin; außerdem ist der Anteil der Sporthallen an diesem Wert mit fast 22 Prozent überdurchschnittlich hoch. Woran das liegt, konnte am Mittwoch niemand erklären, da der Bildungsstadtrat nicht zu erreichen war. Fünf Schulen hat Spandau auf der Liste der am stärksten sanierungsbedürftigen 30.

Steglitz-Zehlendorf

Dringender Bedarf: 342,79 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 36,7 Millionen Euro



Der eigentlich wohlhabende Bezirk im Südwesten der Stadt ist der große Verlierer des Gebäudescans. Mit einem Sanierungsbedarf von fast 343 Millionen Euro bildet er die negative Spitze der Liste. Auch der Sanierungsbedarf bei den Sporthallen ist im Vergleich hoch – mit 36,7 Millionen Euro beträgt er mehr als zehn Prozent des Gesamtbedarfs, was im Vergleich zu den anderen Bezirken ebenfalls außergewöhnlich ist. Der Bezirk hat in den vergangenen Jahren kaum Priorität auf die Schulen gelegt; Gelder verfielen, es wurden Rücklagen gebildet. Die Elternvertreter haben dies seit Jahren beanstandet. Zuständig war Schulstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU), die inzwischen Bürgermeisterin ist. Telefonisch war in dem Bezirk weder sie noch der Bildungsstadtrat erreichbar, und auch der zuständige Amtsleiter nicht. Das muss nichts bedeuten, könnte aber ein Indiz dafür sein, wie gut der Bezirk geführt wird. In der Liste der 30 am stärksten sanierungsbedürftigen Schulen Berlins stellt Steglitz-Zehlendorf zehn.

Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick

Tempelhof-Schöneberg

Dringender Bedarf: 230,58 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 24,68 Millionen Euro



Den zweithöchsten Wert beim Sanierungsbedarf erreicht Tempelhof-Schöneberg; auf der Liste der 30 Schulen mit dem dramatischsten Bedarf stellt der Bezirk acht Schulen. Nicht mehr auf der Liste, da bereits die Gelder bewilligt sind: das Luise-Henriette-Gymnasium, das für 30 Millionen Euro saniert wird.

Neukölln

Dringender Bedarf: 48,3 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 14,41 Millionen Euro



Neuköllns Bilanz kann sich sehen lassen: Obwohl es bei der Schülerzahl weit oben liegt, hat es einen der geringsten Sanierungsstaus, und keine einzige Schule gehört zu den 30 berlinweiten mit einem Sanierungsbedarf von über zehn Euro. Bildungsstadtrat Jan-Christoph Rämer (SPD) erklärt die gute Bilanz damit, dass überproportional viel Geld in die Unterhaltung der Schulgebäude geflossen ist: Da die Schulen im Schnitt rund 70 Prozent der bezirklichen Bauten ausmachen, hätten die Bezirke auch eben jene 70 Prozent ihrer Gelder für die Unterhaltung investieren müssen – was sie aber nicht automatisch taten. Neukölln hingegen investierte sogar mehr als 70 Prozent – auf Kosten anderer Bezirksgebäude: „In meinem Büro zieht es“, nannte Rämer als Konsequenz. Eine weitere Erklärung für die gute Bilanz ist die überproportionale Aquirierung von EU-Geldern. Und außerdem war der Bezirk auch erfolgreicher bei der Besetzung offener Stellen im Hochbauamt.

Treptow-Köpenick

Dringender Bedarf: 48,39 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 3,2 Millionen Euro



Statt seine Dienstgebäude und Rathäuser zu sanieren, hat der Bezirk Treptow-Köpenick den Schwerpunkt auf die Schulen und Sporthallen gelegt; dementsprechend gut steht er im Gebäudescan da. „Das ist Ausdruck einer Schwerpunktsetzung, die wir nun mit einer Ungerechtigkeit bezahlt bekommen“, sagte Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD). Denn die Bezirke, die das Geld für ihr Rathaus ausgegeben haben, bekommen jetzt die benötigten Mittel zweckgebunden für die Schulsanierung, und auch Treptow-Köpenick erhalte etwas für die Schulsanierung, müsse dann aber zusehen, wie es aus Eigenmitteln das Rathaus in Schuss hält. In der Liste der am stärksten sanierungsbedürftigen 30 Schulen ist der Bezirk nicht vertreten.

Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg, Reinickendorf

Marzahn-Hellersdorf

Dringender Bedarf: 91,91 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 29,7 Millionen Euro



In dem vielgestaltigen Bezirk liegt der dringende Sanierungsbedarf eher im unteren Bereich; hoch ist allerdings der Bedarf bei den Sporthallen. Er macht knapp ein Drittel aus. Der Bezirk taucht auf keiner der beiden Schreckenslisten mit der Priorität 1 auf.

Lichtenberg

Dringender Bedarf: 44,63 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 34,5 Millionen Euro



Der Bezirk Lichtenberg steht im Vergleich recht gut da. Keine seiner Schulen befindet sich in der Liste der 30 sanierungsbedürftigsten Schulen, und auch unter den 81 Schulen mit zweiter Priorität findet sich der Bezirk nicht. Auffällig ist, dass der Anteil der Sporthallen am Sanierungsbedarf sehr hoch ist – er liegt bei 77 Prozent und damit in Relation zu allen Bezirken an der Spitze.

Reinickendorf

Dringender Bedarf: 113,26 Millionen Euro

Davon Sporthallen: 9,7 Millionen Euro



Der Bezirk im Norden, der so unterschiedliche Ortsteile wie Frohnau und das Märkische Viertel umfasst, steht im Vergleich relativ gut da. Auf der Schreckensliste taucht nur das Thomas- Mann-Gymnasium mit einem dringlichen Bedarf von 14,3 Millionen Euro auf, auf der zweiten Prioritätenliste mit den Schulen mit einem Sanierungsbedarf zwischen fünf und zehn Millionen Euro finden sich vier Schulen des Bezirks: die Gustav-Dreyer-Grundschule, die Bettina-von-Arnim-, die Gustav-Freytag- und die Toulouse-Lautrec-Schule.

Hier finden Sie den Überblick über den Sanierungsbedarf aller Berliner Schulen