NACHRICHTEN

Facebook-Eintrag: Frau wegen Volksverhetzung verurteilt

Luckenwalde - Nach einem hetzerischen Kommentar gegen Flüchtlinge auf Facebook ist eine 28-jährige Frau vom Amtsgericht Luckenwalde (Teltow-Fläming) zu 900 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah den Straftatbestand der Volksverhetzung als erwiesen an und verhängte eine Strafe von 90 Tagessätzen à 10 Euro, wie Amtsgerichtsdirektorin Roswitha Neumaier am Mittwoch berichtete. Die 28-Jährige habe vor Gericht eingeräumt, dass sie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Oktober 2015 in dem sozialen Netzwerk gefordert habe, Flüchtlinge zu ertränken. Diese Äußerung erfülle den Straftatbestand der Volksverhetzung, weil sie geeignet sei, das Vertrauen der betroffenen Bevölkerungsteile in den Rechtsstaat zu erschüttern und das psychische Klima aufzuheizen, so die Anklage. Die 28-Jährige habe sich vor Gericht reumütig gezeigt und erklärt, sie habe mit ihrer unbedachten Äußerung keinesfalls diese Wirkung beabsichtigt, berichtete Neumaier. dpa

Zahnradwerk mit neuem Investor – 165 Jobs gerettet

Pritzwalk - Das insolvente Zahnradwerk Pritzwalk will mit einem Investor den Neustart wagen. Die Andreas & Peiffer Gruppe aus Berlin werde den Betrieb fortführen, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Die verbliebenen 165 Arbeitsplätze sollen erhalten werden. Beim Gang in die Insolvenz hatte das Unternehmen noch 240 Jobs, seither waren aber eine Reihe von Mitarbeiter in eine Transfergesellschaft gewechselt oder in den Ruhestand gegangen. Die Andreas & Peiffer Gruppe ist eine Holdinggesellschaft. Das Zahnradwerk litt darunter, dass die Getriebepreise für Windkraftanlagen sanken und Hersteller von Schienenfahrzeugen unter dem Russland-Embargo leiden. Der Betrieb liefert neben Zahnrädern auch Wellen und Kupplungen. dpa

Döberner Glashersteller muss Fördergelder zurückzahlen

Cottbus/Döbern - Ein Döberner Glashersteller muss rund 700 000 Euro ihm gewährte Fördergelder an die Landesinvestitionsbank (ILB) zurückzahlen. Der Betrieb sei jetzt mit einem Eilantrag vor dem Verwaltungsgericht Cottbus gescheitert, der sich gegen die Rückforderung wendete, teilte ein Justizsprecher am Mittwoch mit. Das Geld war für die Betriebserweiterung gedacht und an eine bestimmte Zahl von Arbeitsplätzen geknüpft. Der Widerruf sei schon deshalb offensichtlich rechtmäßig, so das Gericht, weil der Betrieb die Arbeitsplatzauflage nicht eingehalten habe. Anstatt der geforderten 66 Stellen und acht Ausbildungsplätze waren in der Firma 2016 nur 38 Arbeits- und zwei Ausbildungsplätze im Schnitt besetzt. (Az: VG 5 L 529/16) Das Argument, dass der Glashersteller angeblich kaum qualifiziertes Personal fand, ließ das Verwaltungsgericht nicht gelten. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig und kann vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg angefochten werden. dpa