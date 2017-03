08.03.2017

In Berlin Charlottenburg : Erneut Spielplatz wegen Rattenplage gesperrt

Der Spielplatz am Klausenerplatz im Ortsteil Charlottenburg wurde am Montag für mehrere Wochen gesperrt. Grund sind mal wieder Ratten.

Der Spielplatz am Klausenerplatz im Ortsteil Charlottenburg wurde am Montag für mehrere Wochen gesperrt. Grund sind mal wieder Ratten.

Seit Montag ist im Berliner Ortsteil Charlottenburg der Spielplatz am Klausenerplatz gesperrt. Grund für die vorrübergehende Schließung ist eine massive Rattenplage, von der Berliner Spielplätze wiederholt betroffen sind. Erst Ende letzten Jahres hatte der Tagesspiegel über einen ähnlichen Fall am Leopoldplatz in Wedding berichtet. Auch diesmal wird die Sperrung voraussichtlich vier Wochen andauern, wie das zuständige Bezirksamt am Montag mitteilte.

In Berlin gibt es 2,2 Millionen Ratten, die sich vorrangig in Innenstadtbereichen aufhalten. Immer wieder müssen die betroffenen Bezirke unter Verwendung von Rattenködern gegen die Nager vorgehen. So auch diesmal. Derzeit sind die Schädlingsbekämpfer am Klausenerplatz mit Giftködern auf dem, erst vor zwei Jahren neu gestalteten und modernisierten, Spielplatz im Einsatz.