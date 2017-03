NACHRICHTEN

Brandenburg hat Frauenanteil in Aufsichtsräten deutlich erhöht

Potsdam - In Brandenburg sind Frauen bei den vom Land besetzten Aufsichtsratsmandaten inzwischen deutlich stärker vertreten als Männer. Der Anteil sei in den Unternehmen mit Landesbeteiligung binnen zehn Jahren von gut 16 Prozent auf mehr als 58 Prozent gestiegen, teilte das Finanzministerium in Potsdam mit. Während 2006 nur elf von 68 Aufsichtsräten Frauen waren, seien inzwischen 35 von insgesamt 60 Aufsichtsräten weiblich. Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin hat der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 30 deutschen DAX-Unternehmen zum Jahresende 2016 bei 30,2 Prozent, bei den MDAX-Unternehmen bei 26,3 Prozent gelegen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) forderte vom Bund indes eine schnelle Verabschiedung des Transparenzgesetzes zur Angleichung der Einkommen von Frauen und Männern. Der Kampf um die Gleichberechtigung stehe trotz Fortschritten weiter auf der Tagesordnung. In Brandenburg sei das Lohngefälle mit sechs Prozent geringer als der Bundesdurchschnitt von mehr als 20 Prozent. epd

SPD will Demokratie in Schulen fördern

Potsdam - SPD und Linke im Landtag Brandenburg wollen sich für mehr Demokratie an den Schulen des Landes einsetzen. Im Zuge der Änderung des Schulgesetzes sollten Direktwahlen der Schulsprecher eingeführt werden, sagte SPD-Fraktionsvize Thomas Günther am Dienstag. „Das kann man auch als demokratisches Event organisieren.“ An Grundschulen möchten die Sozialdemokraten für die Jahrgangsstufen 4 bis 6 sogenannte Schülerkonferenzen einführen. dpa