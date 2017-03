Zukunft von Mühlenfeld : BER-Aufsichtsratssitzung zieht sich hin

Bild vergößern Durch die Ablösung von Technikchef Marks in die Kritik geraten: Karsten Mühlenfeld. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Zukunft des BER-Geschäftsführers ist weiter offen. Karsten Mühlenfeld kam erst um 20.30 Uhr zur Sondersitzung des Kontrollgremiums.

Im Quadriga Forum am Werderschen Markt ist am Mittwochabend der Aufsichtsrat der Berliner Flughafengesellschaft zu einer Sondersitzung zusammengekommen. Es geht um die Zukunft des BER-Geschäftsführers Karsten Mühlenfeld. Der hatte in der vergangenen Woche seinen Technikchef Jörg Marks entlassen und durch den früheren Bahnmanager Christoph Bretschneider ersetzt. Das erzürnte vor allem die Gesellschafter Bund und Berlin, zumal Mühlenfeld in einem Tagesspiegel-Interview erklärt hatte, die Suche nach einem Marks-Nachfolger sei der Berliner Landesregierung längst bekannt gewesen - was die Senatskanzlei entschieden dementierte.

Weil auch die Arbeitnehmervertreter offenbar nichts gegen eine Ablösung Mühlenfelds einzuwenden haben und vor der Sitzung nur Brandenburg ihm zur Seite sprang, wird mit einer Ablösung des BER-Chefs gerechnet. Aber die Sitzung des Aufsichtsrats zieht sich hin. Eigentlich war für 21 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Doch zur Stunde muss sich Mühlenfeld noch den Kontrolleuren um Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller als Aufsichtsratschef stellen. Der Geschäftsführer war eigentlich für 20 Uhr in der Runde erwartet worden, wurde jedoch erst gegen halb neun in den Raum gebeten.

Für eine Ablösung Mühlenfelds ist eine Zweidrittelmehrheit in dem 20-köpfigen Gremium notwendig. Diese ist durchaus möglich, da er sich offenbar nur auf die vier Stimmen aus Brandenburg stützen kann. Als möglicher Nachfolger wurde zuletzt vor allem der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Rainer Bomba (CDU), gehandelt. Er vertritt den Bund seit 2010 im Aufsichtsrat und ist gelernter Ingenieur und Diplom-Kaufmann. Auch Berlins Flughafenkoordinator Engelbert Lütke Daldrup ist im Gespräch. Im Falle eines Wechsels an der Spitze wird eine Rückkehr des gerade erst geschassten Technikchefs Marks für möglich gehalten. (Tsp)