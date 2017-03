02.03.2017

Rentnerin in Cottbus getötet : Junger Syrer festgenommen

Cottbus - Fast drei Monate nach dem Fund einer toten Rentnerin in Cottbus hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der zum Tatzeitpunkt jugendliche Syrer wurde am Mittwoch in der Stadt festgenommen und es wurde Haftbefehl wegen Mordes erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Cottbus und die Polizei mitteilten. Er befindet sich demnach inzwischen in Untersuchungshaft. Wie der Tatverdächtige zu den Vorwürfen steht, blieb unklar.

Die 82-Jährige war im Dezember tot in ihrer Wohnung entdeckt worden. Nach damaligen Polizeiangaben hatte ein Angehöriger die Leiche gefunden, nachdem die Frau nicht zu einer Weihnachtsfeier ehemaliger Arbeitskollegen erschienen war. Wie sie ums Leben kam, ist nicht bekannt. Die Ermittler gehen von einem Einzeltäter aus. Der Tatverdächtige soll den Angaben zufolge das Opfer gekannt haben. Er lebe auch in Cottbus. Warum der Jugendliche die Rentnerin getötet haben könnte, blieb unklar. Er sei zu den Vorwürfen vernommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft lediglich mit und verwies im Zusammenhang zugleich auf den besonderen Schutz von Jugendlichen bei Ermittlungen. Auch das genaue Alter teilte die Behörde nicht mit.

Die Rentnerin soll vor ihrem Tod noch Einkäufe in der Stadt gemacht haben. Der Tatverdächtige soll ihr aber nicht aufgelauert haben. Eine Sonderkommission führt die Ermittlungen nun weiter. Es werden demnach noch Vernehmungen im Umfeld gemacht. Insgesamt seien 47 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, denen die Ermittler nachgegangen waren. Der mutmaßliche Täter sei erst seit kurzer Zeit tatverdächtig.

Die Cottbuser Stadtspitze appellierte am Mittwoch an die Bürger, Ruhe zu bewahren. „Wir wissen, dass die Herkunft des mutmaßlichen Täters Emotionen wecken wird“, hieß es vonseiten der Stadt. In die Freude über den Ermittlungserfolg mische sich die Sorge, „dass nun alle in Cottbus lebenden Ausländer unterGeneralverdacht gestellt werden.“ Der Tatverdächtige kam 2015 in Begleitung eines Vormundes nach Deutschland.Anna Ringle