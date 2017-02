28.02.2017

Bundestags-Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg : Canan Bayram will Hans-Christian Ströbele beerben

Die Grünen-Politikerin Canan Bayram

Folgt Bayram Ströbele nach? Die Integrationspolitikerin will Direktkandidatin der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg werden.

Die Grünen-Abgeordnete Canan Bayram wird dem Vernehmen nach für ein Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg- Prenzlauer Berg Ost kandidieren. Die Integrationspolitikerin hat am Dienstagabend ihre Bezirksgruppe in der Begegnungsstätte Falckensteinstraße in Kreuzberg über ihre Entscheidung informiert.

Die 51-jährige Juristin ist seit 2006 Mitglied des Abgeordnetenhauses und trat 2009 von der SPD zu den Grünen über. Sie passt zum Profil, das die Partei von der Nachfolgerin des Bundestagsmitglieds Hans-Christian Ströbele erwartet: Sie vertritt in ihrem Fachgebiet Flüchtlings- und Rechtspolitik eine klare Linie, ist streitfähig, parteipolitisch linksstehend und im Kiez verwurzelt. Der 77-jährige Ströbele gewann seit 2002 viermal das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost, tritt jedoch nicht mehr an.

Auch Andreas Otto möchte das Mandat

Bis 11. März läuft die Bewerbungsfrist. Wie berichtet, erwägt auch Grünen-Baupolitiker Andreas Otto eine Bewerbung in Friedrichshain-Kreuzberg. Otto ist seit 2006 direkt gewählter Abgeordneter ins Abgeordnetenhaus aus Pankow. In Pankow will Dienstagabend Fraktionsvize und Verkehrspolitiker Stefan Gelbhaar als Direktkandidat für die Bundestagswahl nominiert werden. Außerdem bewirbt sich Gelbhaar wie auch der Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu um Platz 2 der Landesliste, die am 25. März in einer Mitglieder-Vollversammlung gewählt wird.