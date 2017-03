NACHRICHTEN

Lisa-Prozess: Sex mit 13-jähriger Russlanddeutschen

Berlin - Der „Fall Lisa“ des russlanddeutschen Mädchens, das eine Vergewaltigung erfunden hatte und damit international Beachtung fand, hat ein gerichtliches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen Mann erhoben, der sexuellen Kontakt zu der damals 13-Jährigen gehabt haben soll, allerdings einvernehmlich. Dem 23-Jährigen werden schwerer sexueller Kindesmissbrauch und Herstellung pornografischer Schriften vorgeworfen, weil er die Tat gefilmt haben soll. Die Russlanddeutsche hatte mit Behauptungen über ihr 30-stündiges Verschwinden Anfang 2016 für Aufsehen gesorgt. Sie gab an, entführt und vergewaltigt worden zu sein, wofür die Ermittler keine Anhaltspunkte sahen. Der russische Außenminister schaltete sich ein, Hunderte Russlanddeutsche demonstrierten. Später stellte sich heraus, dass sich das Mädchen wegen Schulproblemen versteckt hatte. Bei den Ermittlungen geriet der nun Beschuldigte in den Fokus: Er wurde verdächtigt, mit dem Mädchen vor ihrem Verschwinden einvernehmlich sexuellen Kontakt gehabt zu haben. Weil das Mädchen jünger als 14 Jahre war, macht sich ein Erwachsener auch bei freiwilligem Sex strafbar.

Mieterin erstochen: Lebenslange Haft für 82-Jährigen

Neuruppin - Wegen Mordes an seiner Mieterin hat das Landgericht Neuruppin am Dienstag den 82-jährigen Vermieter der Frau zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Mann habe die 75-Jährige nach jahrelangen Streitigkeiten heimtückisch und aus niederen Beweggründen ermordet, sagte eine Gerichtssprecherin. Nach Erkenntnissen des Gerichts hatte der Mann der 75-Jährigen im Hof eines Mehrfamilienhauses in Glienicke/Nordbahn (Oberhavel) aufgelauert und die Frau mit mehreren Messerstichen in den Hals getötet. Der Verteidiger des Mannes kündigte Revision gegen das Urteil an. Der Bluttat waren jahrelange Streitigkeiten vorausgegangen. Das Opfer und sein Ehemann hatten seine Wohnung vor Jahren an den 82-Jährigen verkauft. Sie besaßen aber einen gültigen Mietvertrag. Der Vermieter habe mehrfach vergeblich versucht, das Ehepaar aus der Wohnung zu werfen, hatte der Witwer der 75-Jährigen vor Gericht erklärt. Doch auch verschiedene Klagen des Vermieters scheiterten vor Gericht. dpa