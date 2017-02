28.02.2017

von Alexander Fröhlich und Christine Fratzke Drucken

Müllrose in Brandenburg : Enkel tötet Großmutter und überfährt auf der Flucht zwei Polizisten

von Alexander Fröhlich und Christine Fratzke

3 Bild vergößern Polizeifahrzeuge sperren die B87 zwischen Oegeln und Beeskow (Brandenburg) ab. Hier wurden bei der Flucht von einem Tatort zwei Polizisten überfahren und getötet. Foto: P. Pleul/dpa

Ein 24-jähriger Mann soll seine Oma in Müllrose getötet haben. Als die Polizei ihre Leiche fand, ergriff der junge Mann die Flucht - und tötete dabei zwei Polizisten.

Ein 24-Jähriger hat am Dienstag im brandenburgischen Müllrose bei Frankfurt (Oder) zwei Polizisten überfahren und dabei getötet. Der Mann steht im Verdacht, seine 79 Jahre alte Großmutter umgebracht zu haben, wie ein Polizeisprecher den PNN sagte. Näheres konnte die Polizei zunächst nicht mitteilen.

Die Polizei leitete eine Großfahndung nach dem Mann aus und errichtete Kontrollstellen in der Region. Auch Hubschrauber kamen zum Einsatz. An einer Straßensperre bei Oegeln nahe Beeskow habe der Mann dann zwei Beamte überfahren. Sie wurden so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starben

Polizei prüft, ob sich der 24-Jährige bei seiner Oma Geld leihen wollte

Die beiden Beamten hatten versucht, den Wagen mit einem Nagelbrett zu stoppen. Der 24-Jährige konnte jedoch ausweichen und überrollte dann die beiden Beamten. Danach fuhr er einfach weiter und baute nach kurzer Flucht selbst einen Unfall. Auf einem Feldweg in Oegeln bei Beeskow soll sich sein Wagen überschlagen haben. Dann konnten ihn die Beamten festnehmen, als er weiter zu Fuß flüchten wollte

Der 24-Jährige ist nach PNN-Informationen Drogenkonsument, bei der Polizei wird er unter "Betäubungsmittel" geführt. Anderen Medienberichten zufolge soll er auch als Gewalttäter registriert sein. Die Polizei prüft nun, ob sich der Mann bei seiner Großmutter Geld besorgen wollte. Die Frau soll durch Schnittverletzungen am Hals tödlich verletzt worden sein.

Nähere Informationen will die Polizei am Dienstag im Laufe des Nachmittags bekanntgeben. Für 17 Uhr will Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) bei einer Pressekonferenzen über die Details des Vorfalls informieren.

Woidke: " Mein Anteilnahme gilt den Angehörigen "

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), der selbst mehrere Jahre Innenminister in Brandenburg und damit zuständig für die Polizei war, erfuhr mitten in der Kabinettssitzung von dem Tod der beiden Polizisten. „Der Tod der zwei Polizisten hat mich schwer getroffen. Ich bin schockiert. Meine Anteilnahme gilt den Angehörigen“, sagte Woidke in Potsdam. (mit dpa)

Weitere Informationen folgen.