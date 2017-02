28.02.2017

von Burkhard Fraune

Der Freischwimmer vom BER

von Burkhard Fraune

Warum Ingenieur Mühlenfeld in dem politisch umkämpften Flughafen-Projekt aneckt

Schönefeld - Karsten Mühlenfeld ist kein Mann des großen Auftritts. Macht er von seinem Büro neben dem alten Berliner Flughafen Schönefeld aus einen Abstecher in das in die Jahre gekommene Terminal, streift der Flughafenchef durch die Gänge, ohne dass jemand sonderlich Notiz von ihm nimmt. Der Mittfünfziger mit dem Bürstenschnitt ist niemand, vor dem sich die Wogen teilen. Der Ingenieur ist aber auch keiner, der gut Wogen glätten kann. Mühlenfeld ist kein Diplomat, und das hat ihn am politisch umkämpften Projekt neuer Hauptstadtflughafen in erhebliche Turbulenzen gebracht.

Weil er auf der Baustelle den Bauleiter rauswarf, gegen ausdrückliche Bedenken der Eigentümer, tritt am Mittwoch der Aufsichtsrat zu einer Sondersitzung zusammen. Der 53-jährige Mühlenfeld steht mit dem Rücken zur Wand, nicht zum ersten Mal.

„Ich habe nie gesagt, dass es leicht werden wird“, sagte er einmal, nachdem er vor knapp zwei Jahren den Chefposten in Schönefeld übernommen hatte. Er war zuvor Werksleiter bei Rolls Royce im brandenburgischen Dahlewitz. Auch in einem privaten Unternehmen redeten einem Gesellschafter und Aufsichtsräte rein, berichtete Mühlenfeld einmal. Aber in Schönefeld musste er schnell lernen, dass er dort noch weniger frei walten kann.

Im Aufsichtsrat sitzen viele Politiker, Eigentümer sind zwei Länder und der Bund. „Irgendwo ist immer Wahlkampf“, seufzte schon Mühlenfeld-Vorgänger Hartmut Mehdorn, wenn sich wieder Politiker auf Kosten des BER zu profilieren suchten. Mehdorn schaltete dann auf Attacke, Mühlenfeld setzt eher die Scheuklappen auf und zieht sein Ding durch. Einen Bauleiter für den BER einzustellen oder entlassen, das ist formal Sache der Geschäftsführung, nicht des Aufsichtsrats. Also hat der Flughafenchef es gemacht, Jörg Marks entlassen und Christoph Bretschneider angeheuert, ohne sich um Bedenken der Kontrolleure zu scheren.

Wo Mehdorn gezielt provozierte, verstört Mühlenfeld unfreiwillig. Bei öffentlichen Auftritten wirkt er unbekümmert, ja leichtfüßig. „In Berlin ist man immer so hypernervös“, sagt der 53-Jährige. Doch von nonchalant zu nassforsch ist der Weg bei ihm nicht weit – der Mann ist eben selbst Berliner. Geboren 1963 im Westteil der Stadt, schloss Mühlenfeld auch Schule und Studium in seiner Heimatstadt ab. Dass er dann aus beruflichen Gründen in die Nähe von München zog, sei kein schweres Zugeständnis gewesen, betont Mühlenfeld – weil die Rückkehr absehbar war: der Umzug der Rolls-Royce-Entwicklungssparte nach Dahlewitz.

Mühlenfeld, der Mann vom Berliner Stadtrand, braucht den Gegensatz zwischen Metropole und ländlicher Abgeschiedenheit, wie der zweifache Vater einmal sagte. Menschenaufläufe seien nicht seine Sache. Der Mann braucht Bewegungsfreiheit.

Am BER gibt es davon nicht viel. Da passiert es, dass der Aufsichtsratschef, Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), bei einer Parteiveranstaltung die Flughafeneröffnung 2017 abbläst – an der der Geschäftsführer bis dahin festhielt. Man kann die Personalie Marks/Bretschneider als einen weiteren Versuch sehen, sich freizuschwimmen. So wie auch vor einem Jahr beim Rauswurf seines Kommunikationschefs, den ihm Müller ins Haus gebracht hatte. Doch dieses Mal ist der Schaden groß, schon werden Gerüchte gestreut, es werde ein Nachfolger für Mühlenfeld gesucht. Dass als Kandidaten nur Politiker aus dem Aufsichtsrat genannt werden, zeigt jedoch, dass die Suche noch nicht besonders weit gediehen ist.

Besonders scharf schießt der Bund, dessen unionsgeführte Ressorts Verkehr und Finanzen im Aufsichtsrat vertreten sind. Sie haben Mühlenfeld – den Kandidaten der SPD-regierten Länder Berlin und Brandenburg – von Anfang an nicht unterstützt, Verkehrsstaatssekretär Rainer Bomba (CDU) wurden immer wieder selbst Ambitionen auf den gut bezahlten Chefposten beim Flughafen nachgesagt. Schon vor einem Jahr strengte der Bund eine Sondersitzung an, um Mühlenfeld einzunorden. „Ich bekomme schon genug Prügel“, stöhnte der damals. Burkhard Fraune