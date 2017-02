27.02.2017

von Alexander Fröhlich Drucken

Brandenburg : Geiselnahme in Schwedt unblutig beendet

von Alexander Fröhlich

Bild vergößern Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: dpa/Archiv

Am Montagnachmittag brachte ein Mann in Schwedt in einer Sparkasse sechs Menschen in seine Gewalt. Er forderte Lösegeld. Doch eine Angestellte überwältigte ihn.

Schwedt – In Schwedt (Uckermark) ist es am Montagnachmittag zu einer Geiselnahme gekommen. Nach PNN-Informationen hat ein Mann gegen 16 Uhr sechs Personen in einer Filiale der Sparkasse als Geiseln genommen. Er war mit einem Messer bewaffnet und forderte Lösegeld. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage die Darstellung. Details wollte er zunächst nicht nennen.

Sparkassen-Angestellte überwältige den Mann

Auch das Polizeipräsidium in Potsdam ist alarmiert und das Spezialeinsatzkommando (SEK) in Marsch gesetzt worden. Bei der Polizei wurde der Fall zunächst als außergewöhnlich dargestellt. Denn in Brandenburg hat es seit Jahren keine Geiselnahme mehr gegeben. Der klassische Banküberfall hat längst ausgedient bei den Kriminellen.



Das SEK musste dann – nach bisherigem Stand – doch nicht mehr eingreifen. Der Mann sei überwältigt worden - nach PNN-Informationen von einer Angestellten der Sparkasse. Dann sei der Geiselnehmer der Polizei übergeben worden, hieß es. Nähere Details zum Hergang wollte die Polizei zunächst nicht nennen.